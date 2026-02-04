Один из пионеров украинской электронной коммерции f.ua прекратил работу без каких-либо официальных объявлений. Теперь переход на домен магазина автоматически перенаправляет посетителей на главную страницу сети «Эпицентр». Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на исследование Scroll.media.

Маркетплейс, который много лет был известен украинцам под брендом Fotos.ua и слоганом «Тот самый», потерял позиции в последние годы из-за ожесточенной конкуренции со стороны Rozetka, Comfy и других крупных маркетплейсов, а также «серых» игроков рынка. В то же время по состоянию на сентябрь 2025 года сайт еще принимал заказы, хотя соцсети не обновлялись с весны.

- Реклама -

«Эпицентр» официально не подтверждал приобретение f.ua. Вместо этого источники Scroll.media утверждают, что сделку о покупке закрыли еще в 2014 году. Представители компании-покупателя не подтверждают, что владеют активом.

«Онлайн-магазин f.ua не принадлежит ООО “Епіцентр К”, а редирект на сайт epicentrk.ua происходит в рамках партнерского соглашения между компаниями. Детали этого соглашения не разглашаются из-за коммерческой тайны», — подчеркнула пресс-служба сети в ответ на запрос журналистов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Историю f.ua начал в начале 2000-х годов Дмитрий Покотило, который основал проект Fotos.ua. Изначально компания продавала исключительно фотооборудование. Но в 2014 году произошел масштабный ребрендинг с расширением ассортимента — в каталоге появилась бытовая техника, автотовары и другие категории продукции.

Своего пика f.ua достиг в середине 2010-х годов. В частности, в 2016 году «Экономическая правда» определила его как третий по величине интернет-магазин Украины. Тогда проект входил в топ-10 онлайн-ритейлеров страны по объему продаж.

По данным Scroll.media, в 2014 году годовой оборот компании оценивался в $50 млн. По аналитике Similarweb, посещаемость сайта тогда составляла 2,5 млн пользователей — в пять раз больше, чем последние зафиксированные показатели перед закрытием.

По оценкам журналистов, стоимость проекта f.ua могла составить менее $1 млн в денежном эквиваленте. Однако ценность более чем двадцатилетнего бренда, хорошо знакомого жителям Киева и многих других украинских городов, трудно оценить финансово.

Тихо і непомітно закрився https://t.co/4vNTHxM8Dr — один з найстарших інтернет-магазинів України. Двадцять три роки на ринку.

Сумно — orbb (@dupa_u_vogni) February 2, 2026

Закрытие f.ua не стало единичным случаем на украинском рынке электроники. Ранее, в марте 2024 года, сеть ringoo, принадлежавшая Fozzy Group, также объявила о прекращении деятельности.