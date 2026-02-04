MEGOGO обеспечит украинскую озвучку трансляций зимней Олимпиады на Eurosport

4 февраля в Италии стартуют Зимние Олимпийские игры Milano Cortina 2026, которые продлятся до 22 февраля. Зрители в Украине смогут смотреть трансляции с украинской аудиодорожкой на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4K благодаря сотрудничеству медиасервиса MEGOGO с Warner Bros. Discovery. Об этом говорится в пресс-релизе MEGOGO.

Главные зимние спортивные соревнования планеты примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. MEGOGO в рамках партнерства с Warner Bros. Discovery обеспечит украинскую озвучку трансляций на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4K.

Медиасервис также будет показывать полностью с украинской аудиодорожкой мужской олимпийский хоккейный турнир. Соревнования начнутся 11 февраля и завершатся 22 числа того же месяца. Кроме того, украинское озвучивание будет у всех матчей женского хоккейного турнира, которые будут транслироваться на линейных каналах Eurosport.

Трансляции Milano Cortina 2026 можно смотреть на линейных каналах Eurosport через медиасервис MEGOGO. В то же время на OTT-платформе создано специальное подразделение «Олимпиада» в разделе «Спорт», где зрители найдут дополнительные мероприятия, которые не попадут в эфир линейных каналов Eurosport.

Первые трансляции олимпийских соревнований на каналах Eurosport начнутся сегодня. В частности, зрители увидят тренировки по горнолыжному спорту, соревнования по керлингу и женскому хоккею с шайбой. Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля в 21:00 по Киеву на легендарной арене «Сан-Сиро». Комментаторами церемонии станут Александр Сукманский и экс-член сборной Украины по фристайлу Ирина Кравец.

Зимние Олимпийские игры Milano Cortina 2026 завершатся 22 февраля церемонией закрытия.

Комментировать трансляции будут Александр Сукманский, Ирина Кравец, Андрей Билык, Александр Черненко, Владимир Зверов, Вадим Плачинда, Виталий Кравченко, Павел Посохов, Галина Виниченко, Дарья Кузнецова, Вадим Шевякин, Александр Бершеда, Анна Савчик, Мария Калюжная и другие эксперты.

Олимпийская сборная Украины выступит на Играх-2026 в 11 из 16 видов спорта. В состав команды вошли 46 спортсменов — это самое большое количество с Олимпиады-2010.

В мае 2025 года украинский язык стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. Аудиодорожку создает и поддерживает собственная команда MEGOGO, а техническую и редакционную координацию осуществляют команды Warner Bros. Discovery.

Чтобы изменить аудиодорожку на украинскую, зрителям нужно во время просмотра канала Eurosport нажать на «колесико» настроек, выбрать пункт «Аудиодорожка» и выбрать из списка доступных вариантов «Украинская».

Расписание трансляций

4 февраля

12:20–14:30. Горнолыжный спорт: Мужчины, скоростной спуск (тренировка)

Комментаторы: Инна Волочай и Ирина Кравец

Канал: Eurosport 1

20:00–22:05. Керлинг: Смешанные пары, групповой этап. Великобритания — Норвегия

Комментатор: Александр Сукманский

Канал: Eurosport 1

5 февраля

11:00–13:05. Керлинг: Смешанные пары, групповой этап. Южная Корея — Италия

Канал: Eurosport 1

Комментатор: Александр Бершеда

12:55–15:40. Хоккей (женщины): Групповой этап. Швеция — Германия

Комментатор: Андрей Билык

15:25–18:10. Хоккей (женщины): Групповой этап. Италия — Франция

Комментатор: Александр Сукманский

17:25–20:10. Хоккей (женщины): Групповой этап. США — Чехия

Комментатор: Вадим Плачинда

20:10–22:05. Керлинг: Смешанные пары, групповой этап. Канада — Италия

Канал: Eurosport 1

Комментатор: Александр Сукманский

20:25–22:45. Сноубординг: Мужчины, Биг-эйр (квалификация)

Канал: Eurosport 2

Комментатор: Ирина Кравец

21:55–00:40. Хоккей (женщины): Групповой этап. Финляндия — Канада

Комментатор: Виталий Кравченко

6 февраля

10:40–15:55. Фигурное катание: Командный турнир, день 1

Канал: Eurosport 1

Комментаторы: Анна Савчик и Мария Калюжная

11:00–13:05. Керлинг: Смешанные пары, групповой этап. Швеция — Великобритания

Канал: Eurosport 2

Комментатор: Александр Бершеда

15:25–18:10. Хоккей (женщины): Групповой этап. Чехия — Швейцария

Комментатор: Александр Черненко

20:00–21:00. Программа: «Сила Олимпиады» (The Power of the Olympics), эпизод 1

Канал: Eurosport 1

Комментатор: Александр Сукманский

21:00–23:30. Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026

Канал: Eurosport 1

Комментаторы: Александр Сукманский и Ирина Кравец