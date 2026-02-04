Disney потеряла $110 млн из-за конфликта с YouTube TV

Медиакорпорация Disney сообщила о значительных финансовых потерях в спортивном сегменте из-за конфликта с платформой YouTube TV, который продолжался в ноябре 2025 года. По данным Business Insider, операционные убытки компании за последний финансовый квартал достигли $110 млн.

Потери вызвало временное прекращение трансляции телеканалов Disney на YouTube TV. Отключение длилось 15 дней, в течение которых миллионы подписчиков сервиса не имели доступа к контенту ведущих сетей медиагиганта. В частности, пользователи не могли смотреть каналы ABC и ESPN, которые являются ключевыми активами компании в спортивном направлении.

Этот инцидент стал самым продолжительным в практике Disney за все время сотрудничества с цифровыми платформами. Общий операционный доход спортивного подразделения корпорации за отчетный квартал снизился до $191 млн, что на 23% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года.

Представители Disney объяснили ухудшение финансовых результатов не только спором с YouTube TV. Компания также отметила рост расходов на создание программного контента и производство оригинальных материалов. В то же время уменьшились поступления от абонентских взносов и партнерских соглашений.

Конфликт между сторонами возник из-за разногласий в вопросе стоимости лицензирования контента. Disney настаивала, что YouTube TV недостаточно компенсирует трансляцию ее телеканалов, особенно спортивных программ, которые корпорация считает самым ценным активом своего портфолио. В свою очередь, представители YouTube TV заявляли, что повышение выплат приведет к росту стоимости подписки для конечных пользователей сервиса.