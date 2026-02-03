SpaceX планирует создать орбитальную сеть из одного миллиона спутников для нужд ИИ

Компания SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с заявкой на развертывание масштабной группировки спутников, которая должна насчитывать до одного миллиона аппаратов для создания всемирной сети орбитальных дата-центров. Об этом сообщает PCMag.

Масштабные планы космической компании Илона Маска направлены на удовлетворение растущих потребностей в вычислительных мощностях для систем ИИ. Вероятно, эту инициативу связывают с намерением руководителя компании вывести SpaceX на биржу, чтобы привлечь средства на создание космических дата-центров. В представленных документах говорится, что сеть будет представлять собой «созвездие спутников с беспрецедентной вычислительной мощностью для обеспечения работы передовых моделей искусственного интеллекта и приложений на их основе».

По техническим характеристикам проекта спутники разместят в орбитальных оболочках шириной до 50 километров каждая. SpaceX рассчитывает воспользоваться преимуществами космической среды для оптимизации работы дата-центров. Так, орбитальные вычислительные центры будут использовать солнечную энергию и потребуют минимальных затрат на эксплуатацию и обслуживание.

Масштабы предложенного проекта намного превышают нынешние достижения компании в космической отрасли. На 30 января 2026 года SpaceX эксплуатирует более 9500 активных спутников Starlink из общего количества 11 тысяч запущенных аппаратов. Таким образом, новая инициатива предусматривает увеличение количества спутников примерно в сто раз по сравнению с текущим мировым уровнем.

История взаимодействия SpaceX с регуляторами показывает, что FCC обычно корректирует масштабные заявки компании. Так, в начале января комиссия одобрила запрос на запуск 7500 спутников Starlink второго поколения, но отклонила полный запрос на 22 488 аппаратов. Поэтому окончательное разрешение на миллион спутников будет зависеть от решения американских регулирующих органов.

Специалисты считают, что реализация такого проекта может существенно изменить инфраструктуру для вычислений искусственного интеллекта в мировом масштабе. В то же время успех инициативы будет зависеть от технических возможностей SpaceX и готовности регулирующих органов США поддержать такой амбициозный план развития космических технологий.