SpaceX и xAI объединились в корпорацию стоимостью $1,25 трлн

Космическая корпорация SpaceX и компания искусственного интеллекта xAI Илона Маска завершили объединение, образовав новую структуру совокупной стоимостью $1,25 трлн. Сделка была осуществлена путем обмена акциями и стала одним из крупнейших технологических слияний в истории. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с деталями сделки.

По условиям соглашения ракетостроительную SpaceX оценили в $1 трлн, а компанию искусственного интеллекта xAI — в $250 млрд. Операцию осуществили через обмен акциями, стоимость одной акции новой структуры составит примерно $526,59.

В заявлении на сайте SpaceX отмечают, что главная цель объединения — создать «вертикально интегрированный инновационный двигатель» для развития искусственного интеллекта, ракетных технологий, спутникового интернета, прямой связи с мобильными устройствами и информационных платформ.

Объединенная компания планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) позже в этом году. Ранее SpaceX рассматривала возможность привлечь до $50 млрд при выходе на публичный рынок.

Илон Маск прогнозирует, что через два-три года самые дешевые вычисления искусственного интеллекта будут выполняться непосредственно в космосе. Для воплощения этой идеи SpaceX подала заявку на запуск до одного миллиона спутников на околоземную орбиту, что значительно расширит возможности космической инфраструктуры.

Компания xAI, которая разрабатывает чат-бот Grok, по оценкам инсайдеров, тратит около $1 млрд ежемесячно на развитие искусственного интеллекта. Объединение позволит сконцентрировать капитал, вычислительные мощности и имеющуюся инфраструктуру, в частности спутниковую сеть Starlink.

Сеть Starlink сегодня насчитывает более девяти тысяч спутников и приносит стабильные доходы материнской компании. Сочетание этой инфраструктуры с технологиями искусственного интеллекта открывает новые возможности для развития космических ИИ-вычислений.

Одновременно с объявлением об объединении SpaceX сообщила о техническом инциденте при запуске ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink. Хотя все аппараты успешно вывели на орбиту, компания анализирует причины неисправности перед возобновлением регулярных полетов.

Объединение двух крупнейших частных компаний Маска может коренным образом изменить ситуацию в областях искусственного интеллекта и космических технологий, установив новые стандарты интеграции этих стратегически важных направлений.