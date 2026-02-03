Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Южнокорейская технологическая корпорация Samsun Electronics подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков OLED и QD-OLED. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на электронную базу ведомства.

Согласно официальным документам патентного ведомства, обе заявки поступили в Роспатент в январе 2026 года. В документах в качестве заявителя указана Samsung Electronics Co., Ltd. Эти торговые марки компания планирует использовать для широкого круга электронных устройств — смартфонов, дисплейных панелей, шлемов виртуальной реальности и 3D-очков.

- Реклама -

Такая инициатива удивляет на фоне нынешнего статуса компании на российском рынке. В марте 2022 года Samsung официально прекратила поставки своей продукции в Российскую Федерацию, сославшись на геополитические обстоятельства, войну в Украине и физическую невозможность ведения операций. В то же время устройства Samsung вошли в перечень товаров, которые разрешено ввозить в страну через механизм параллельного импорта.

Технологии OLED (Organic Light-Emitting Diode) и QD-OLED (Quantum Dot OLED) являются ключевыми направлениями развития Samsung в сфере дисплейных решений. OLED-дисплеи имеют самосветящиеся органические диоды, что обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность. В свою очередь, QD-OLED сочетает преимущества квантовых точек и органических светодиодов, предлагая лучшую яркость и цветовоспроизведение.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Samsung Electronics по-прежнему остается одним из ведущих мировых производителей полупроводниковой продукции, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти и дисплейных технологий. Эта международная корпорация со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея, продолжает активно развивать свои технологические портфолио в различных регионах мира, в частности в области дисплейных инноваций.

Регистрация товарных марок в стране, где компания прекратила деятельность, может свидетельствовать о стратегическом подходе к защите интеллектуальной собственности независимо от текущих бизнес-операций. Такие действия позволяют сохранять правовой контроль над ключевыми технологическими брендами на случай будущих изменений на рынке.

Подобную стратегию выбрали и другие технологические корпорации. В частности, компания LG Electronics также недавно зарегистрировала в Роспатенте шесть новых товарных знаков, касающихся электронной продукции и цифровых технологий.