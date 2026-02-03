Правительство упростило ввоз в Украину литий-ионных аккумуляторов

Кабинет министров исключил литий-ионные аккумуляторы из списка товаров, требующих лицензии на импорт и экспорт. Речь идет об аккумуляторах, используемых в системах накопления электроэнергии. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Такое решение позволит быстрее завозить в Украину оборудование для хранения электроэнергии и обеспечивать бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры и бизнеса. Таким образом, упрощение процедур будет способствовать стабильной работе важных отраслей экономики в условиях энергетических вызовов.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов подчеркнул важность обеспечения бесперебойной работы больниц, связи и важных объектов. По его словам, упрощение импорта аккумуляторов поможет быстрее развернуть системы накопления энергии и усилить энергетическую устойчивость страны.

Ассоциация солнечной энергетики Украины ранее отмечала, что обязательное лицензирование таких аккумуляторов затрудняло их поставку. Это уменьшало возможности бизнеса, больниц и домохозяйств обеспечивать себя электроэнергией во время отключений.

В министерстве напомнили: в 2026 году одним из приоритетов государства является развитие распределенной генерации и систем накопления энергии. Это необходимо для того, чтобы уменьшить последствия атак на энергосистему и повысить ее устойчивость.