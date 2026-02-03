LG прекратила выпуск всех моделей 8K-телевизоров

Компания LG прекратила производство всех моделей 8K-телевизоров, в том числе OLED и LCD версий. Южнокорейский производитель стал одним из последних среди ведущих брендов, кто прекратил выпуск 8K-моделей. Об этом сообщает FlatpanelsHD.

До недавнего времени LG была едва ли не единственной компанией на рынке, которая предлагала потребителям 8K OLED-телевизоры наряду с традиционными LCD-моделями такой же разрешающей способности. Решение прекратить производство стало логичным следствием слабых продаж и ограниченного спроса на эту технологию. Таким образом, сегмент 8K-телевизоров практически теряет последнего активного участника среди топовых брендов.

- Реклама -

8K-телевизоры оказались неудачными на массовом рынке по нескольким ключевым причинам. Прежде всего, потребители столкнулись со слишком высокими ценами на такие устройства, что делало их недоступными для большинства покупателей. Кроме того, критической проблемой остается нехватка нативного 8K-контента, ведь создатели медиапродукции до сих пор не начали массово переходить на этот формат. Дополнительным фактором стали обманчивые маркетинговые стратегии масштабирования изображения до 8K, которые не обеспечивали реального преимущества. Как ни парадоксально, даже лучшие 4K-телевизоры часто показывают более высокое качество изображения по сравнению с 8K-моделями, особенно при просмотре контента стандартного разрешения.

LG начала производить 8K OLED-телевизоры в 2019 году с выпуском 88-дюймовой модели Z9. В 2022 году компания обновила модель 8K OLED с выходом версии Z2, а также добавила в ассортимент 77-дюймовую версию. В течение следующих лет производитель регулярно обновлял модельный ряд и выпустил модель Z3. Последняя модель Z3 производилась в течение 2024 и 2025 годов, но в конце 2025 года компания официально сняла ее с производства и не анонсировала преемника на 2026 год.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Параллельно с OLED-сегментом LG развивала и LCD-направление в формате 8K. Первая модель SM99 появилась также в 2019 году. Самый активный период для 8K LCD-телевизоров пришелся на 2021 год, когда линейка значительно расширилась благодаря более доступным вариантам. Однако уже в 2022 году ассортимент сократили, в 2023 году новые модели вообще не выпускали, а фактически направление закрыли в 2024 году с появлением модели QNED99T.

Последняя LCD-модель QNED99T была доступна только в отдельных регионах и производилась до 2025 года. На начало 2026 года эта модель в основном значится как «отсутствует в наличии» и «снята с производства» в крупных розничных сетях. Стоит отметить, что LG Z3 был единственным 8K OLED-телевизором, доступным в мире. Представители LG Display подтвердили порталу FlatpanelsHD прекращение разработки 8K OLED-панелей, хотя компания оставляет возможность возобновления программы в случае изменения рыночных условий.

Уход LG с рынка 8K-телевизоров завершает тенденцию, начатую уходом TCL в 2023 году и продолженную решением Sony в 2025 году. Сегодня Samsung остается единственным крупным производителем, который теоретически может продолжить работу в этом сегменте, однако планы компании по 8K-телевизорам на 2026 год пока неизвестны. Китайский бренд Hisense также в значительной степени отказался от 8K-технологий, тогда как Panasonic и Philips, несмотря на рассмотрение возможностей выхода на этот рынок, окончательно отвергли такие планы из-за недостаточной готовности рынка.

Интересно, что даже попытки Sony поддержать экосистему 8K путем интеграции соответствующих функций в PlayStation 5 Pro в конце 2024 года не смогли подтолкнуть спрос. Более того, это решение только подчеркнуло серьезную техническую проблему: многие 8K-телевизоры оказались неспособны принимать сжатый 8K-сигнал через интерфейс HDMI 2.1, что еще больше осложнило ситуацию для потребителей.