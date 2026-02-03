Беларусь получит спутниковый интернет — помогут россияне

Беларусь рассматривает возможность внедрения спутникового широкополосного доступа к сети на базе российской системы низкоорбитальных спутников. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач.

Белорусские представители официально поддержали регистрацию российской спутниковой сети в Международном союзе электросвязи под названием «Бюро 1440». В то же время чиновник отметил, что проект находится на начальном этапе развития, но белорусские специалисты уже встречались с российскими коллегами для обсуждения деталей сотрудничества. «Так мы сможем не зависеть от Starlink или других операторов вроде OneWeb», — объяснил Ткач причины участия в российской инициативе.

Перспективы использования спутниковой связи в Беларуси касаются прежде всего отдаленных территорий, где прокладка наземной телекоммуникационной сети является технически сложной или экономически невыгодной. В частности, речь идет о заболоченных областях Полесья, где расположены природные заповедники. «Когда кто-то откроет туристическую усадьбу в таких местах, люди все равно будут нуждаться в доступе к интернету», — привел пример практического применения технологии представитель министерства.

Помимо спутниковых технологий, российские специалисты помогают Беларуси в области искусственного интеллекта. При поддержке соседнего государства в стране создали специализированный вычислительный кластер для развития технологий искусственного интеллекта. Этот кластер позволил развернуть собственную модель искусственного интеллекта, на которой изучают возможности применения технологии для обработки важных и чувствительных для страны данных.

Низкоорбитальные спутниковые системы представляют собой альтернативу традиционным геостационарным спутникам благодаря меньшей задержке сигнала и возможности обеспечивать широкополосный доступ в регионах со сложной топографией. Подобные технологии активно развивает SpaceX со своей системой Starlink и европейский консорциум OneWeb.