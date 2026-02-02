UARU

Измерения скорости 5G в Бородянке: результаты «Киевстар», Vodafone и lifecell

НовостиТелеком
5G Speedtest / Швидкість інтернету 5G
Фото: ryanking999 / Depositphotos

Сообщество «Телеком-кружок» протестировало скорость сетей 5G в поселке Бородянка Киевской области, где работают тестовые сети трех мобильных операторов — «Киевстар», Vodafone и lifecell.

Напомним, в конце января 2026 года все три оператора запустили пилотные зоны 5G в центральной части Бородянки. Сети работают на частотах 3500 МГц и доступны абонентам бесплатно в тестовом режиме.

Результаты тестирования «Киевстар»

28 января «Киевстар» запустил пилотную зону 5G в Бородянке. Покрытие охватывает около 3,5 км² в центре поселка и прилегающих районах. По данным оператора, скорость может достигать от 600–700 Мбит/с до пиковых значений 1,5–1,7 Гбит/с в зависимости от нагрузки.

Результаты SpeedTest для «Киевстар»:

Результаты тестирования Vodafone

Vodafone также начал открытое тестирование 5G в Бородянке 28 января. Сеть работает в диапазоне 3500 МГц и охватывает центральную часть поселка вместе с прилегающими улицами. Запуск оператор реализовал совместно с европейским поставщиком оборудования Nokia. Тестирование продлится предварительно до конца 2026 года.

Результаты SpeedTest для Vodafone:

Результаты тестирования lifecell

lifecell также запустил тестовую сеть 5G в Бородянке в конце января. Технология обеспечивает пиковые скорости более 1 Гбит/с и до десяти раз превышающие средние показатели по сравнению с LTE. Это дает абонентам возможность беспрепятственно пользоваться облачными сервисами, просматривать видео высокого качества без задержек, быстро загружать большие файлы и использовать технологии виртуальной и дополненной реальности.

Результаты SpeedTest для lifecell:

Справка

Все три сети работают по стандарту NSA, где 5G-радиочасть сотрудничает с существующей инфраструктурой 4G. Покрытие сосредоточено в центральной части Бородянки, в частности на улицах Вокзальной, Центральной и прилегающих к ним.

Для использования тестовых сетей абонентам необходим смартфон с поддержкой диапазона n78 (3500 МГц), USIM или eSIM-карта и актуальная версия операционной системы. Трафик тарифицируется по стандартным тарифным планам без дополнительных платежей.

Выбор Бородянки для тестирования имеет стратегическое значение. Поселок активно восстанавливается после разрушений в результате боевых действий и стал площадкой для апробации цифровых решений в процессе восстановления инфраструктуры. В то же время тестирование в небольшом населенном пункте дает операторам возможность изучить работу сети в условиях, отличных от мегаполисов — с меньшей плотностью пользователей и компактной городской инфраструктурой.

