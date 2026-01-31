Spotify выплатил музыкальной индустрии более $11 млрд роялти в 2025 году

В прошлом году стриминговый сервис Spotify выплатил музыкальной индустрии роялти на сумму более $11 млрд, что на 10% больше показателей 2024 года. Такая информация содержится в официальном заявлении компании.

Представители Spotify отмечают, что это самая большая годовая сумма выплат создателям музыки от любого ритейлера в истории. Таким образом компания подчеркивает свою роль ключевого игрока на рынке музыкального стриминга и дистрибуции.

Около половины общей суммы выплат получили независимые артисты и лейблы. Это свидетельствует о значительной доле независимого музыкального контента в экосистеме сервиса. Компания также напомнила, что доля аудиостриминга составляет около 30% общих доходов от продажи музыки на мировом рынке.

В то же время система распределения роялти вызывает критику со стороны исполнителей и авторов песен. Музыканты регулярно жалуются на низкие выплаты за прослушивание их композиций. Однако Spotify, как и большинство стриминговых платформ, перечисляет средства непосредственно правообладателям — обычно музыкальным лейблам и издательствам. Именно они распределяют средства между артистами и удерживают при этом собственную комиссию.

С момента запуска платформы в 2006 году общий объем выплат музыкальной индустрии приблизился к $70 млрд. Эти данные демонстрируют масштаб влияния компании на мировой рынок цифровой музыки за почти два десятилетия работы.

Рост выплат напрямую связан с увеличением платной аудитории сервиса. По данным компании, более 750 млн пользователей в мире ежемесячно оплачивают подписку за доступ к музыкальному контенту на платформе. Этот стабильный рост обеспечивает финансовую базу для выплат правообладателям.

Напомним, в третьем квартале 2025 года количество пользователей Spotify составило 700 млн человек, а операционный доход компании достиг €582 млн. В то же время рекламный сегмент показал отрицательную динамику: выручка от рекламы упала на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила €446 млн. В декабре прошлого года компания также анонсировала трансформацию из аудиоплатформы в полноценный видеосервис.