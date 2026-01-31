Kyivstar Group проводит вторичное размещение акций на $131 млн с возможностью увеличения до $150 млн

Материнская компания «Киевстар» — Kyivstar Group — начала вторичное публичное размещение 12,5 млн акций по цене $10,5 за единицу. Ценные бумаги продают мажоритарный акционер VEON и другие владельцы корпоративных прав. Об этом говорится в сообщении компании.

Акционеры предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение еще 1,875 млн акций на тех же условиях за вычетом комиссионных вознаграждений и скидок. Если опцион будет реализован, общий объем вторичного публичного размещения (SPO) вырастет до 14,375 млн бумаг на сумму около $150,9 млн. Сделку планируют завершить 2 февраля 2026 года.

Синдикат андеррайтеров возглавляют Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild & Co в качестве со-букраннеров и представителей, а Benchmark (ее приобрела StoneX в прошлом году) и Northland Capital Markets выполняют роль со-менеджеров. Сама Kyivstar Group не будет продавать собственные акции в рамках этого размещения.

После объявления SPO в пятницу котировки акций компании на Nasdaq снизились на 6,6% — до уровня $11,255 за акцию. В самой низкой точке дневных торгов цена опускалась до $10,81.

Kyivstar Group разместила свои акции на Nasdaq в середине августа прошлого года после завершения объединения с SPAC-компанией Cohen Circle. В первый день торгов под тикером KYIV цена акций снизилась на 7,4% — до $11,52, что соответствовало рыночной капитализации $2,437 млрд. После слияния VEON получил 206,94 млн акций, или 89,6% уставного капитала Kyivstar Group.

По предварительным неаудированным результатам, в 2025 году «Киевстар» увеличил выручку и скорректированную EBITDA на 24–26% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2024 годом. Капитальные инвестиции составили 29–31% от выручки. Эти показатели превышают прогноз, обнародованный вместе с отчетностью за III квартал 2025 года 10 ноября, сообщили в компании. Менеджмент Veon ожидает, что положительная динамика сохранится на уровне всей группы.