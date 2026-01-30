Видеохостинг YouTube усилил модерацию низкокачественных материалов, созданных искусственным интеллектом. Такой контент часто называют «нейрошлаком». Платформа уже заблокировала несколько крупных каналов с миллионами подписчиков. Об этом пишет The Verge.

Среди заблокированных — каналы CuentosFacianantes и Imperio de Jesus с аудиторией 5,9 млн и 5,8 млн подписчиков соответственно. Такие данные обнародовал аналитический сервис Kapwing.

- Реклама -

Блокировка произошла после публичного заявления гендиректора YouTube Нила Мохана, который признал проблему распространения «нейрошлака». В блоге компании он анонсировал усовершенствование систем противодействия спаму и кликбейту — это должно сократить объемы такого контента.

По данным Kapwing, под новые правила модерации могли попасть как минимум 16 каналов. Часть из них заблокировали полностью, на других — удалили отдельные ролики.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Ранее The Guardian со ссылкой на исследование Kapwing сообщал, что более 20% видео в рекомендациях новым пользователям YouTube — это контент, созданный искусственным интеллектом. Исследование обнародовали в декабре 2025 года.

Тогда же платформа заблокировала еще два канала — Screen Culture и KH Studio, которые специализировались на фальшивых трейлерах фильмов, созданных искусственным интеллектом. Вместе они насчитывали более 2 миллионов подписчиков и собрали более миллиарда просмотров.