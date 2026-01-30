UARU

Музыкальный канал ТНТ Music провел ребрендинг и сменил название на FON Music

ТНТ Music змінив назву на FON Music

Российский музыкальный телеканал ТНТ Music официально переименовали в FON Music. Название изменили в ночь с 27 на 28 января 2026 года, сообщает издание TVnews.by.

Ребрендинг произошел из-за завершения лицензионного соглашения с телесетью ТНТ. В то же время канал получил обновленный логотип и новое визуальное оформление. Несмотря на изменение названия, телеканал сохраняет прежнюю концепцию и продолжает транслировать музыкальный контент.

Телеканал перешел под контроль крупной букмекерской компании еще в марте 2023 года. Однако полноценный ребрендинг провели только спустя почти три года после приобретения актива.

По официальной информации вещателя, FON Music сохраняет привычную концепцию, но обновляет визуальный стиль и подход к формированию программной сетки. Канал и в дальнейшем будет позиционировать себя как площадку, где представлены и мировые музыкальные звезды, и новые исполнители. Поэтому все флагманские чарты, музыкальные блоки и передачи остаются в сетке вещания канала.

