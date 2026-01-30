LG запустила в Великобритании сервис подписки на телевизоры и аудиотехнику

Британское подразделение южнокорейского производителя электроники LG запустило программу LG Flex, которая позволяет арендовать бытовую технику с ежемесячной оплатой. Однако в долгосрочной перспективе такая модель получается дороже обычной покупки. Об этом сообщает Ars Technica.

Новая услуга охватывает широкий спектр устройств компании – от телевизоров и мониторов до акустических систем и саундбаров. Клиенты могут выбрать договор аренды сроком на один, два или три года, что влияет на размер ежемесячного взноса.

По окончании контракта у клиента есть три варианта на выбор. В частности, он может продлить аренду на новых условиях, обменять устройство на другое или вернуть технику компании. За демонтаж и упаковку телевизора LG взимает около $69.

Компания обещает не штрафовать за обычные следы эксплуатации. Поэтому мелкие царапины, незначительные вмятины или изменения покрытия не приведут к штрафам. Зато за серьезные повреждения придется заплатить по тарифам договора. Для защиты от рисков можно оформить страхование через партнерские компании.

Ценовая модель имеет свои особенности. Например, 85-дюймовый телевизор LG B5 2025 года на официальном сайте стоит $3515. При ежемесячной подписке его аренда составит $382, тогда как по трехлетнему контракту – $128 в месяц. Таким образом, при краткосрочной аренде полная розничная стоимость накапливается за девять месяцев, а при самом длительном сроке – за 27 месяцев.

Самым дешевым устройством в каталоге LG Flex стала 3.1.1-канальная звуковая панель 2024 года с поддержкой Dolby Atmos. Ее розничная цена – $827, а арендная плата – от $30 до $105 в месяц в зависимости от выбранного срока.

Кроме подписки, LG также предлагает программу рассрочки, однако она оказывается еще менее выгодной. Поэтому сервис аренды может заинтересовать тех, кому техника нужна на короткое время, или тех, кто любит часто обновлять оборудование. В то же время при длительном использовании подписка существенно превышает стоимость обычной покупки.

Сейчас LG Flex работает только в Великобритании. Впрочем, в прошлом году компания уже тестировала подобную модель в Сингапуре и Малайзии.

Напомним, ранее LG представила самый тонкий в мире беспроводной OLED-телевизор.