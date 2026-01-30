«Ланет» стал самым быстрым провайдером в Украине — данные Steam

Провайдер «Ланет» показал самую высокую среднюю скорость загрузки контента среди украинских операторов — такую информацию собрала игровая платформа Steam. В первую десятку впервые попал и спутниковый сервис Starlink. По информации издания «Межа», проанализировавшего открытую статистику платформы, средняя скорость «Ланет» составила 121 Мбит/с.

Другие лидирующие позиции заняли «Триолан» с показателем 90,7 Мбит/с, Vodafone Украина — 89,7 Мбит/с и «Макснет» — 88,1 Мбит/с. В десятку лидеров также вошли HomeNet, «Киевстар», «Воля», «Укртелеком», «ЭксинТех» и Starlink, чья средняя скорость составила 57,9 Мбит/с.

- Реклама -

Steam собирает эти показатели на основе фактической загрузки игр и обновлений со своих серверов. При этом провайдеры в списке расположены по общему объему переданных данных, а не по скорости. Некоторые компании отображаются под названиями юридических лиц, а не коммерческих брендов. Поэтому эти данные не являются универсальным рейтингом качества интернета, но хорошо показывают реальную пропускную способность сетей под нагрузкой.

В глобальном масштабе Steam фиксирует рекордные показатели: за последние 48 часов платформа передавала до 34,8 терабит в секунду (Тбит/с) данных. Наибольшие объемы трафика приходятся на Азию, в частности Китай, — около 13,7 Тбит/с. Европа потребляет примерно 11,8 Тбит/с, Северная Америка — 11,2 Тбит/с. Украинские пользователи за неделю загрузили около 20,5 петабайта данных, что составляет примерно 1,3% мирового трафика Steam. Средняя скорость в стране — 71,5 Мбит/с.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Скорость интернета подтверждает и сервис Ookla. По данным Speedtest Global Index за декабрь 2025 года, средняя скорость мобильного интернета в Украине составляет 46,19 Мбит/с, фиксированного — 91,03 Мбит/с. По этим показателям страна занимает 79-е место в мире по мобильному доступу и 82-е по проводному. За год Украина потеряла несколько позиций. Средние мировые показатели составляют 105,7 Мбит/с для мобильного и 118,6 Мбит/с для фиксированного доступа.

В рейтинге Speedtest среди украинских городов представлены Киев и Харьков. Харьков показывает более высокую скорость мобильного интернета — 76 Мбит/с, тогда как Киев опережает по фиксированному доступу с показателем 93,82 Мбит/с. Оба города за год потеряли позиции в мировом рейтинге. Аналитики связывают это с последствиями атак России на энергетическую инфраструктуру и нестабильным электроснабжением телекоммуникационных сетей.