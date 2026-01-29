Владелец «Киевстар» подал заявку на объединение башенной инфраструктуры с Vodafone

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon, владелец «Киевстар», начал объединение башенной инфраструктуры со вторым по величине мобильным оператором Украины. Об этом сообщает Forbes Ukraine, ссылаясь на заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

19 января компания Ukraine Tower Company (UTC), входящая в структуру Veon, повторно обратилась к регулятору и попросила согласовать приобретение контроля над активами Ukrainian Network Solutions (UNS) — башенного подразделения Vodafone Украина. АМКУ не уточняет, когда была подана первая заявка. В то же время холдинг подал еще одну заявку — на контроль над частью имущества Vodafone Украина в форме единого имущественного комплекса. Перечень активов официально не раскрывают, однако Forbes предполагает, что речь идет о башнях, которые ранее не передали под управление UNS.

- Реклама -

Обе структуры специализируются на строительстве и обслуживании базовых станций операторов мобильной связи. UTC была основана в июле 2021 года, за три квартала 2025 года компания получила выручку в 2,1 млрд грн. Аналитики Forbes Ukraine оценивают годовой показатель EBITDA компании в $50-60 млн.

Юридическое лицо UNS было создано в ноябре 2023 года. Конечным бенефициарным владельцем является Насиб Хасанов, который также контролирует Vodafone Украина. В мае 2024 года оператор передал UNS часть телекоммуникационных башен и подписал соглашение об аренде мест под базовые станции. За девять месяцев 2025 года выручка компании достигла 528,8 млн грн, а годовую EBITDA оценивают примерно в $15 млн.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Топ-менеджер одной из рыночных компаний, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса, рассказал изданию о возможном распределении долей. Если АМКУ одобрит сделку, Veon и Vodafone будут иметь паритетный контроль — по 50% в объединенной структуре. Источники на рынке характеризуют саму сделку скорее как синергию, а не поглощение.

Инвестаналитики, опрошенные Forbes Ukraine, предполагают, что конечной целью сделки может быть консолидация башенных активов и их последующая продажа международным tower-компаниям или инфраструктурным фондам. Такие инвесторы обычно заинтересованы в крупных консолидированных активах, а не в разрозненных небольших портфелях. Объединение позволяет уменьшить дублирование инфраструктуры, повысить загрузку башен и сделать бизнес более привлекательным для потенциальных покупателей.

Башенную инфраструктуру традиционно оценивают выше классического телеком-бизнеса благодаря стабильным долгосрочным арендным контрактам, которые генерируют предсказуемый денежный поток. Учитывая военные риски и рыночные ограничения, один из аналитиков оценивает возможную стоимость объединенного актива примерно в $300 млн. Для актива с EBITDA около $50 млн и дисконтом 15-20% такая сумма выглядит вполне реалистичной.

Стоит отметить, что в декабре 2021 года Veon объявил о намерении избавиться от башенных активов в Украине, Пакистане и Бангладеш до конца 2023 года. Сделку по продаже башен в Пакистане завершили в январе 2025 года по цене $543 млн, а бангладешский актив реализовали еще в феврале 2024 года за $100 млн. Ранее холдинг также продал башенную инфраструктуру в России.

Директор по стратегии Vodafone Украина Дмитрий Пономаренко подтвердил Forbes, что никаких обязательных соглашений между Vodafone, Veon и UTC не существует. Однако оператор рассматривает все возможные пути повышения эффективности использования инфраструктуры, в частности через ее объединение с другими участниками рынка. Все дальнейшие действия, по его словам, зависят от того, одобрят ли соглашение регулирующие органы и органы корпоративного управления.

Пресс-служба Veon не комментирует возможную покупку и последующую продажу башен. В ответ на запрос Forbes холдинг подчеркнул свою приверженность стратегии легких активов и добавил, что в долгосрочной перспективе ни одна телекоммуникационная компания не может позволить себе иметь собственную инфраструктуру.

- Реклама -

Кроме UTC и UNS, собственный башенный актив имеет третий участник рынка мобильной связи — lifecell из группы компаний DVL (Датагруп Volia-lifecell). По данным ресурса YouControl, выручка компании за девять месяцев 2025 года составила 461,0 млн грн, чистая прибыль — 202,2 млн грн.

В то же время «Киевстар» продолжает расширять направления деятельности. Недавно оператор объявил о выходе на рынок альтернативной энергетики и приобретении солнечной электростанции мощностью 12,947 МВт. Компания выкупила 100% корпоративных прав ООО «САНВИН 11», которое владеет станцией в Украине.