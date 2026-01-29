Перед запуском 5G количество абонентов сетей 4,5G в Турции превысило 91 миллион

Турецкая индустрия мобильной связи зафиксировала значительное расширение абонентской базы технологии 4,5G (улучшенной версии сети 4G, которая является переходным этапом к 5G) — в третьем квартале 2025 года она впервые превысила 91 млн пользователей. Об этом говорится в «Квартальном отчете о рыночных данных электронных коммуникаций Турции», который обнародовало Управление информационных и коммуникационных технологий (BTK).

Как сообщает агентство «Анадолу», общее количество мобильных абонентов в стране достигло 99 млн 129 тыс. 226 пользователей. Из них технологию 4,5G используют 91 млн 99 тыс. 845 абонентов, тогда как сетями 3G пользуются 5,9 млн человек, а устаревшей технологией 2G — 2,1 млн.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, когда этот показатель составлял 87 млн 537 тыс. 163 пользователей, абонентская база 4,5G выросла на 4 процента. Годовой прирост, следовательно, составил около 3,6 млн абонентов.

Количество «активных абонентов 4,5G» — пользователей, чьи мобильные устройства и SIM-карты поддерживают эту технологию, — по состоянию на конец сентября 2025 года достигло 77 млн 710 тыс. 446 человек. В то же время общее количество совместимых с 4,5G устройств составило 79 млн 959 тыс. 466 единиц.

Расширение абонентской базы происходило накануне масштабного запуска технологии пятого поколения в стране. Турция готовится запустить сети 5G с 1 апреля 2026 года. Работы по внедрению этой технологии велись в течение нескольких лет и завершились распределением частот между операторами. 16 октября 2025 года на аукционе три оператора приобрели 11 частотных пакетов для предоставления услуг связи пятого поколения.

После запуска коммерческой эксплуатации сетей 5G абоненты всех поколений технологий — 2G, 3G и 4,5G — смогут пользоваться новой услугой, если будут иметь совместимые устройства и SIM-карты и находиться в зоне покрытия. Технология пятого поколения обеспечит более высокую скорость передачи данных, большую емкость сети и лучшее качество обслуживания.

Операторы планируют полностью покрыть территорию Турции сетями 5G в течение двух лет. Таким образом, к 2028 году новейшая технология станет доступной пользователям во всех регионах страны.

На фоне увеличения мобильного сегмента продолжает сокращаться абонентская база стационарной телефонной связи. Если в 2022 году количество пользователей фиксированной связи составляло 11,2 млн, то уже в 2023 году этот показатель упал ниже 10 млн.

В третьем квартале 2024 года количество абонентов стационарной телефонии составляло 9,1 млн человек, а в том же периоде 2025 года сократилось до 8,5 млн. В то же время количество таксофонов в стране уменьшилось с 36 тыс. 398 до 31 тыс. 972 единиц.