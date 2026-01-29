Китайские спутники и мусор истощают аппараты Starlink на орбите — СМИ

Спутники сети Starlink выполнили за последние полгода беспрецедентное количество маневров уклонения — причиной стало увеличение количества объектов на орбите. Как сообщает South China Morning Post, компания SpaceX официально уведомила Федеральную комиссию по связи (FCC) США о 148 696 орбитальных корректировках в период с 1 июня по 30 ноября 2025 года.

Каждое такое перемещение спутника требует затрат топлива и ресурсов на координацию и связь. Поэтому истощение любого из этих компонентов может привести к катастрофическим последствиям, в частности к закрытию орбитальных миссий на десятилетия для всего человечества. Документ был подан в FCC 31 декабря 2025 года.

Сегодня орбитальная группировка Starlink насчитывает около 10 тысяч активных спутников. Расчетный срок работы каждого аппарата составляет пять лет, после чего их снимают с орбиты для контролируемого сгорания в атмосфере Земли. По оценкам, две трети всех спутников на орбите принадлежат именно компании SpaceX, что фактически приближается к монопольному положению.

В западных странах конкуренты SpaceX отсутствуют и вряд ли появятся в ближайшее время в масштабах, которых достигла компания Илона Маска. Единственным реальным ограничением для развития Starlink могут стать федеральные регуляторы — как это в свое время произошло с телекоммуникационным гигантом AT&T. Наиболее вероятным конкурентом американской системы станут китайские спутниковые группировки или их коалиция.

Ситуация обостряется на фоне заявки китайских компаний в Международный союз электросвязи на размещение в космосе около 200 тысяч спутников. Такое количество аппаратов может коренным образом изменить ситуацию на низкой околоземной орбите.

Взаимные претензии между США и Китаем по поводу безопасности космических операций продолжают нарастать. Китай ранее заявил в ООН о вынужденных маневрах своей орбитальной станции из-за угрозы со стороны спутников Starlink. В свою очередь SpaceX сообщала о пролете китайского спутника на критически малом расстоянии — менее чем в 200 метрах от своего аппарата.

Согласно отчету SpaceX, среди 20 крупнейших космических объектов, которые вызывали наибольшее количество маневров, семь китайских объектов привели к 3732 орбитальным корректировкам. Самым проблемным оказался экспериментальный спутник Honghu-2 компании Hongqing Technology, запущенный в декабре 2023 года на ракете-носителе Zhuque 2 Y-3 компании LandSpace. Из-за него пришлось выполнить 1143 маневра уклонения.

Спутник Yunyao-1, выведенный на орбиту в январе 2025 года в рамках интернет-группировки Yunyao Aerospace, совершил 431 манёвр. Космический мусор также представляет значительную угрозу: четыре фрагмента от запуска государственной ракеты «Чанчжэн-6А» в ноябре 2022 года привели к 1748 маневрам, а обломки от испытания китайской противоспутниковой ракеты 2007 года вызвали еще 410 орбитальных корректировок.

Американские объекты также фигурируют в отчете. Пять спутников и фрагменты космического мусора американского происхождения вызвали 2371 перемещение, что составляет чуть более 7% от общего количества. Дополнительно четыре аргентинских спутника, которые в настоящее время эксплуатирует американская компания, привели к более чем 2000 маневров.

SpaceX обращает внимание на дополнительную проблему: китайские и российские космические агентства в отдельных случаях не предоставляют точных данных для расчета орбит своих аппаратов. Это делает невозможной заблаговременную координацию и повышает риски столкновений. При условии, что ни одна из сторон не планирует замедлять темпы развертывания спутниковых систем навигации и связи на низкой околоземной орбите, необходимость в координации становится критически важной.

Эксперты предупреждают: космос и без того создает достаточно вызовов — от непредсказуемой космической погоды до технических неисправностей на борту спутников. Рост количества объектов на орбите повышает риск каскадного разрушения космических аппаратов, что может привести к засорению орбит на десятилетия вперед.

Напомним, что спутниковая группировка Starlink недавно достигла отметки в 9500 активных аппаратов на орбите.