«Киевстар» рассказал о планах развития Starlink Direct to Cell в 2026 году

НовостиСпутниковая связь
CEO «Київстар» Олександр Комаров на фоні Starlink Direct to Cell
Фото: thedigital.gov.ua

«Киевстар» планирует запустить Light Data для спутниковой связи Starlink Direct to Cell в 2026 году. Это будет следующий этап развития технологии после успешного запуска SMS через спутник. О планах компании рассказал CEO «Киевстар» Александр Комаров в блиц-интервью для Минцифры.

Технология Light Data предусматривает передачу данных в специальном режиме, который обеспечит стабильную текстовую коммуникацию через приложения и мессенджеры. Пользователи смогут обмениваться текстовыми сообщениями и мультимедийными файлами, однако видеозвонки поддерживать не будут. Для работы сервиса нужны смартфоны, адаптированные к этой технологии.

Следующим шагом в развитии Starlink Direct to Cell станет запуск голосовых звонков и полноценного мобильного интернета. Однако для реализации этих возможностей компания должна решить ряд технических задач. В частности, необходимо увеличить количество спутников над Украиной и обеспечить поддержку голосовой связи исключительно через технологию VoLTE (Voice over LTE).

В «Киевстар» подчеркивают, что спутниковая связь не заменит наземные сети, а дополнит их в критических ситуациях. Технология будет особенно полезна во время блэкаутов, в отдаленных районах без классического покрытия или в кризисных ситуациях.

Технология Starlink Direct to Cell работает как башня мобильной связи в космосе. Она позволяет оставаться на связи даже в труднодоступных местах при наличии открытого неба. Смартфон сам находит спутниковый сигнал, когда нет наземного покрытия, а на экране появляется название сети — Kyivstar SpaceX.

«Киевстар» запустил Starlink Direct to Cell по всей Украине в конце ноября 2025 года. В декабре 2025 года технология заработала и на смартфонах iPhone.

Напомним, более трех миллионов абонентов «Киевстар» подключились к технологии Starlink Direct to Cell с момента ее запуска в Украине 24 ноября 2025 года. За это время через спутниковую связь было доставлено более 1,2 млн SMS.

На данный момент наибольшее количество пользователей спутниковой связи зафиксировано в Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком и Днепре. В то же время технология является критически важной для южных и восточных регионов, где абоненты наиболее активно обмениваются сообщениями.

Напомним, регулятор разрешил «Киевстару» тестировать Starlink Direct to Cell до апреля 2026 года.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
