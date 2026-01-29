Инициатива «Генератор связи» не оправдала ожиданий из-за низкой активности граждан

Мобильные операторы больше не выплачивают компенсации физическим лицам за использование частных генераторов для питания базовых станций. Причина – минимальное количество случаев сотрудничества с владельцами топливных агрегатов. Об этом пишет «LIGA.net».

В ноябре 2025 года Министерство цифровой трансформации (Минцифра) запустило программу «Генератор связи». Ее цель – привлечь частных лиц к поддержанию мобильной связи во время аварийных отключений электроэнергии. Владельцам генераторов предлагали передавать свои агрегаты для питания базовых станций операторов и получать за это деньги. Компенсация составляла 172 грн за час работы дизельного генератора и 287 грн – бензинового.

Однако инициатива провалилась из-за минимальной активности. Представители Vodafone рассказали, что компания уже давно использует дополнительные источники питания, сотрудничая с коммунальными предприятиями и бизнесом. Зато привлечь частных лиц не удалось из-за технических ограничений. К примеру, для стабильной работы телекоммуникационного оборудования подходят не все бытовые генераторы.

По техническим требованиям программы минимальная мощность подходящего оборудования должна составлять 7,2 кВт. Киевстар работает по модели Generator as a Service и принимает генераторы от 8 кВт. Сейчас компания сотрудничает с более чем 200 коммерческими партнерами, компенсируя им топливные расходы. Такая схема оказалась для операторов более эффективной, чем привлечение индивидуальных владельцев генераторов.