Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил «Киевстару» приобрести сервис по поиску и бронированию лекарств Tabletki.ua. Об этом говорится в решении заседания АМКУ от 29 января.

Из материалов дела следует, что ЧАО «Киевстар» получило право на приобретение контроля над ООО «МТПК» — компанией, которая владеет торговой маркой Tabletki и является основным юридическим лицом сервиса.

Перед этим «Киевстар» трижды подавал заявку в АМКУ. По информации источников ЭП в компании, регулятор отказывал из-за разногласий в трактовке доли рынка, которую занимает платформа.

Сервис доминирует в сегменте поиска и бронирования лекарств. По экспертным оценкам, он контролирует более 80% рынка. Платформа позволяет пользователям искать нужные лекарства в аптеках и бронировать их для покупки.

Финансовые показатели ООО «МТПК» демонстрируют стремительный рост. По данным YouControl, доход компании в 2024 году достиг 715,4 млн грн, что на 95,8% больше результата предыдущего года. А чистая прибыль в 2024 году составила 598,2 млн грн.

Opendatabot прогнозирует дальнейший рост доходов: за 2025 год показатель может достичь 1,65 млрд грн (данные еще не обнародованы), что составляет 131,22% прироста по сравнению с 2024 годом.

Forbes Ukraine в феврале 2025 года оценивал стоимость сделки в диапазоне 30–80 млн долларов. Такая большая разница в оценке связана с чрезвычайно высокой рентабельностью бизнеса — по подсчетам издания, маржа чистой прибыли компании за последние 12 месяцев составила около 89%.