Vodafone начал открытое тестирование 5G в Бородянке

НовостиТелеком
5G Vodafone

28 января Vodafone запустил сеть 5G в поселке Бородянка Киевской области, где абоненты могут бесплатно опробовать технологию. Как сообщает компания, тестирование продлится предварительно до конца 2026 года.

Сеть работает в диапазоне 3500 МГц и охватывает центральную часть поселка и прилегающие улицы. Vodafone реализовал проект совместно с европейским производителем телекоммуникационного оборудования Nokia, который поставляет оборудование для базовых станций.

Все клиенты оператора смогут пользоваться услугой, если имеют совместимый смартфон. Чтобы подключиться, не нужно активировать дополнительные опции — трафик в сети 5G тарифицируется по стандартным правилам LTE/4G в соответствии с действующими тарифными планами. Устройство автоматически переключается на 5G в зоне покрытия, если в настройках выбран соответствующий тип сети.

Технология дает пользователям более высокую скорость передачи данных и существенно меньшую задержку по сравнению с 4G. В частности, абоненты смогут смотреть видео в разрешении 4K Ultra HD без буферизации, вести стримы и видеозвонки со стабильным качеством, а также играть в онлайн-игры, требующие быстрого соединения.

Проверить, готова ли SIM-карта к работе с новой технологией, можно просто. Если карта поддерживает 4G, она совместима и с 5G — об этом свидетельствует отметка 4G или LTE на экране смартфона. Другой способ: набрать комбинацию *222#, после чего придет сообщение о поддержке современных стандартов связи.

В то же время совместимость смартфона можно определить через настройки устройства. Если в меню выбора сети есть опция «тип сети 5G», а операционная система обновлена производителем для работы на соответствующих частотах, телефон автоматически подключится к сети 5G в зоне покрытия.

Напомним, 12 января Vodafone начал открытое тестирование 5G во Львове. Сеть работает на оборудовании Nokia и охватывает исторический центр города, прилегающие микрорайоны и территорию Национального университета «Львовская политехника». В ближайшее время покрытие появится и на Главном железнодорожном вокзале.

Редакция Mediasat
