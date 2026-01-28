UARU

Телеканал «Дом» начал вещание в сети провайдера UPC Slovakia

Канал украинского иновещания «Дом» стал доступен абонентам словацкого телекоммуникационного оператора UPC Slovakia. Об этом говорится в пресс-релизе Государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины».

Украинский канал вошел во все телевизионные пакеты провайдера. Этот шаг продолжил сотрудничество государственного предприятия с компанией, ведь в сети UPC Slovakia уже транслируется канал FREEДОМ, предназначенный для русскоязычной аудитории.

На словацком рынке «Дом» транслируется через спутник HOTBIRD-13G. Кроме того, канал можно смотреть на международных OTT-платформах и в сетях местных провайдеров Antik Telecom, GoNet s.r.o и FotelkaTV.

UPC Broadband Slovakia входит в число ведущих телекоммуникационных операторов страны. Компания предоставляет услуги интернета, цифрового телевидения и фиксированной телефонной связи домохозяйствам и бизнесу. В частности, оператор обслуживает более 600 тысяч домохозяйств через собственную широкополосную сеть, которая охватывает более 80 городов Словакии.

Абонентам UPC доступны два основных телевизионных пакета: Fun с более чем 120 каналами и Mega со 155 каналами. Контент охватывает локальные и международные программы, спортивные, детские, новостные и развлекательные каналы. Смотреть можно на телевизорах, смартфонах, планшетах и компьютерах через приложение UPC TV.

Сервис поддерживает одновременный просмотр на трех устройствах и обеспечивает доступ в пределах Европейского Союза. Среди функциональных возможностей — 7-дневный архив программ, пауза эфира, перемотка и просмотр избранных передач в удобное время. Управлять настройками можно через мобильное приложение (доступно в Google Play и App Store) или устройства Smart TV с поддержкой UPC TV.

Ранее мы сообщали, что телеканал «Дом» начал вещание в сети крупнейшего оператора Черногории.

