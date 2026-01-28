МОН утвердило методические рекомендации по фильтрации интернет-контента в школах

Министерство образования и науки (МОН) разработало методические рекомендации по фильтрации доступа к интернету в учебных заведениях. Документ создан в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной службой специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи), Службой безопасности Украины (СБУ), Киберполицией и Ассоциацией IT-Ukraine.

Документ определяет защиту детей от вредного цифрового контента первоочередной задачей в процессе цифровизации образовательных учреждений. Разработанные рекомендации определяют конкретные технические механизмы и организационные меры для создания безопасного интернет-пространства для учащихся.

Методические рекомендации предлагают трехступенчатую систему защиты цифровой инфраструктуры образовательных учреждений. На уровне интернет-провайдера документ советует активировать услугу централизованной фильтрации «Чистый Интернет». Этот уровень обеспечивает базовую защиту еще до того, как трафик поступает в образовательное учреждение.

Второй уровень защиты работает непосредственно в сетевой инфраструктуре школы. В частности, администраторы должны настроить DNS-фильтрацию, чтобы блокировать нежелательные ресурсы уже на этапе преобразования доменных имен. Кроме того, стоит включить функцию безопасного поиска SafeSearch во всех поисковых системах и разграничить сеть для разных групп пользователей.

Третий уровень защиты охватывает настройки отдельных устройств. Документ рекомендует использовать встроенные средства безопасности в веб-браузерах, а также функции родительского контроля на компьютерах и планшетах, которыми пользуются ученики.

Методические рекомендации содержат подробный перечень категорий контента, к которым следует ограничить доступ. В перечень входят материалы со сценами насилия, пропаганда терроризма и разжигание вражды между различными группами населения. Также необходимо блокировать информацию о производстве, распространении и употреблении наркотиков, алкогольных и табачных изделий, сведения о приобретении оружия. Документ рекомендует блокировать азартные игры, контент для взрослых и различные цифровые угрозы, в частности фишинговые сайты и вредоносные программы.

Кроме того, документ содержит ссылки на образовательные ресурсы по вопросам кибергигиены. Эти материалы предназначены для учителей, родителей и учеников и помогают повысить уровень цифровой грамотности всех участников образовательного процесса.

Разработанные рекомендации соответствуют задачам Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. При их подготовке были учтены принципы цифровой доступности и обеспечения равного доступа к безопасной образовательной среде для всех соискателей образования, независимо от их индивидуальных потребностей.

Полный текст приказа и методических рекомендаций доступен на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.