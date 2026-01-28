UARU

UARU

MEGOGO покажет решающий матч Украины против Чехии на футзальном Евро-2026

Новости
MEGOGO покаже матч України проти Чехії на футзальному Євро-2026

28 января сборная Украины сыграет против Чехии последний матч группового этапа чемпионата Европы по футзалу-2026. Встреча на Арене Рига начнется в 20:30 по киевскому времени.

Поединок покажет OTT-платформа MEGOGO – официальный вещатель турнира. Трансляцию можно посмотреть по подписке «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Посмотреть матч можно в подразделе «Футзал» раздела «Спорт», а также на канале «MEGOGO Футбол 2».

- Реклама -

Игру будет комментировать Сергей Лукьяненко. За полчаса до начала, в 20:00, начнется студия. Экспертом выступит Олег Шуст – многократный чемпион Украины в составе Интеркаса и опытный тренер.

Сборная Украины занимает второе место в группе с тремя очками после победы над Литвой (4:1). Для выхода в плей-офф команде Александра Косенко достаточно ничьей с чешской командой. Армения с шестью очками уже обеспечила себе путевку в следующий раунд, тогда как Чехия и Литва имеют по одному очку.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Медиасервис будет транслировать все матчи заключительного тура группового этапа, кроме игры Беларусь – Словения. MEGOGO принципиально не показывает поединки с участием представителей страны-террориста и ее союзников.

Расписание трансляций третьего тура:

28 января:

  • 17:30 – Грузия – Франция – MEGOGO Футбол 1
  • 17:30 – Латвия – Хорватия – MEGOGO Футбол 2 / MEGOGO СПОРТ
  • 20:00 – Студия к матчу Чехия – Украина – MEGOGO Футбол 2
  • 20:30 – Чехия – Украина – MEGOGO Футбол 2
  • 20:30 – Литва – Армения – MEGOGO Футбол 13

29 января:

  • 18:30 – Испания – Бельгия – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ
  • 21:30 – Португалия – Польша – MEGOGO Футбол 6
  • 21:30 – Италия – Венгрия – MEGOGO Футбол 7
- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Альтернатива Starlink: Европейский Союз запустил первую часть собственной спутниковой сети

ЕС частично запустил сети IRIS² и GOVSATCOM для правительств и военных. Система за €10,6 млрд станет альтернативой Starlink. Украина подала запрос на доступ.
Новости

Телеканал «Дом» начал вещание в сети провайдера UPC Slovakia

Канал украинского вещания «Дом» стал доступен абонентам словацкого оператора UPC Slovakia во всех телевизионных пакетах.
Новости

МОН утвердило методические рекомендации по фильтрации интернет-контента в школах

Утверждена система фильтрации интернета для украинских школ. МОН определило три уровня защиты детей от онлайн-угроз...
Новости

«Киевстар» запустил тестовую сеть 5G в Бородянке

После Львова «Киевстар» запустил пилотную зону 5G в Бородянке, что в Киевской области. Скорость передачи данных может достигать 1,5-1,7 Гбит/с.
Новости

lifecell запустил тестовую 5G-сеть в Бородянке

lifecell включил тестовую 5G-сеть в Бородянке Киевской области. Все абоненты могут пользоваться услугой бесплатно при наличии совместимого смартфона.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить