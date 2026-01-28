MEGOGO покажет решающий матч Украины против Чехии на футзальном Евро-2026

28 января сборная Украины сыграет против Чехии последний матч группового этапа чемпионата Европы по футзалу-2026. Встреча на Арене Рига начнется в 20:30 по киевскому времени.

Поединок покажет OTT-платформа MEGOGO – официальный вещатель турнира. Трансляцию можно посмотреть по подписке «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Посмотреть матч можно в подразделе «Футзал» раздела «Спорт», а также на канале «MEGOGO Футбол 2».

Игру будет комментировать Сергей Лукьяненко. За полчаса до начала, в 20:00, начнется студия. Экспертом выступит Олег Шуст – многократный чемпион Украины в составе Интеркаса и опытный тренер.

Сборная Украины занимает второе место в группе с тремя очками после победы над Литвой (4:1). Для выхода в плей-офф команде Александра Косенко достаточно ничьей с чешской командой. Армения с шестью очками уже обеспечила себе путевку в следующий раунд, тогда как Чехия и Литва имеют по одному очку.

Медиасервис будет транслировать все матчи заключительного тура группового этапа, кроме игры Беларусь – Словения. MEGOGO принципиально не показывает поединки с участием представителей страны-террориста и ее союзников.

Расписание трансляций третьего тура:

28 января:

17:30 – Грузия – Франция – MEGOGO Футбол 1

17:30 – Латвия – Хорватия – MEGOGO Футбол 2 / MEGOGO СПОРТ

20:00 – Студия к матчу Чехия – Украина – MEGOGO Футбол 2

20:30 – Чехия – Украина – MEGOGO Футбол 2

20:30 – Литва – Армения – MEGOGO Футбол 13

29 января:

18:30 – Испания – Бельгия – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ

21:30 – Португалия – Польша – MEGOGO Футбол 6

21:30 – Италия – Венгрия – MEGOGO Футбол 7