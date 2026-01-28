lifecell запустил тестовую 5G-сеть в Бородянке

Мобильный оператор lifecell включил в Бородянке Киевской области пилотную 5G-сеть на частотах 3500 МГц. После Львова Бородянка стала вторым населенным пунктом в Украине, где lifecell тестирует технологию нового поколения.

Все абоненты оператора могут пользоваться услугой бесплатно. Для этого необходимо находиться в зоне покрытия – центральной части поселка, иметь смартфон с поддержкой 5G, USIM или eSIM-карту и актуальную версию операционной системы с соответствующими настройками.

- Реклама -

Тестовая сеть работает по стандарту NSA (Non-Standalone), то есть радиочасть 5G функционирует вместе с существующей инфраструктурой 4G, которая управляет передачей данных между устройством абонента и сетью. Это позволяет быстрее запускать технологию на существующей инфраструктуре и анализировать поведение сети под реальной нагрузкой.

Выбор небольшого населенного пункта для тестирования имеет стратегическое значение. Оператор может изучить работу сети пятого поколения в различных условиях – от высокой плотности пользователей и застройки в мегаполисах до компактной городской инфраструктуры с меньшим количеством абонентов и другими объемами трафика. Это дает возможность собрать репрезентативные данные, проверить стабильность работы в различных средах и сформировать оптимальную модель масштабирования технологии по всей стране.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Технология обеспечивает пиковые скорости более 1 Гбит/с и до десяти раз превышающие средние показатели по сравнению с LTE. Абоненты смогут беспрепятственно пользоваться облачными сервисами, смотреть видео высокого качества без задержек, быстро загружать большие файлы, играть в онлайн-игры, использовать VR/AR-технологии и развивать IoT-экосистемы для городских сервисов и бизнес-потребностей.

Тестирование 5G во Львове показало реальные возможности сети. Среднесуточное потребление трафика абонентами lifecell превышает 1,5 ТБ, максимальная скорость передачи данных достигала 1,5 Гбит/с, а средняя – около 500 Мбит/с. Пиковое количество одновременных сессий достигало 835, а максимальное количество активных пользователей в течение часа – более 3600, что позволяет анализировать поведение сети под высокой нагрузкой.

В настоящее время покрытие сосредоточено в центральной части Бородянки, в частности на частях улиц Вокзальной, Центральной и прилегающих к ним. Наличие сигнала может зависеть от расположения и плотности застройки, а доступ к сети нового поколения может быть ограничен в помещениях.

Чтобы пользоваться услугой, абонентам нужен смартфон с поддержкой диапазона n78 (3500 МГц), USIM или eSIM-карта, актуальная версия операционной системы и достаточный объем трафика в тарифном плане.