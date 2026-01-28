«Киевстар» запустил тестовую сеть 5G в Бородянке

28 января «Киевстар» запустил пилотную 5G-зону в Киевской области. После тестирования технологии во Львове оператор выбрал для расширения проекта поселок Бородянка, который активно восстанавливается после разрушений в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выбор локации для второй тестовой зоны не случаен. Несмотря на то, что Бородянка является одним из наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области в результате боевых действий и оккупации, община демонстрирует пример системного восстановления. Поэтому запуск 5G служит инструментом для испытания цифровых решений, которые могут ускорить восстановление инфраструктуры и развитие сервисов для жителей и местных властей.

- Реклама -

По словам СЕО «Киевстар» Александра Комарова, Бородянка быстро восстанавливается, поэтому внедрение 5G открывает возможность интегрировать современные цифровые решения непосредственно во время восстановления. Это позволит проверить практическую пользу таких технологий для общин во время восстановления.

Компания провела масштабную подготовку всех сегментов сети перед официальным запуском. В частности, проверила совместимость оборудования с военными технологиями. Базовые станции нового стандарта ввели в эксплуатацию в центре поселка и прилегающих районах. В целом тестовая зона охватывает территорию около 3,5 квадратных километров.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Сеть работает в частотном диапазоне 3500 МГц. Скорость передачи данных зависит от нагрузки и варьируется от 600-700 Мбит/с до пиковых показателей 1,5-1,7 Гбит/с.

Для использования технологии абонентам необходим смартфон с поддержкой 5G и установленными последними обновлениями, SIM-карта формата USIM (идентичная карте для 4G) и нахождение в зоне покрытия. Тарификация осуществляется в соответствии с условиями имеющегося тарифного плана.

В Бородянке также работает функция входящего роуминга. Иностранные абоненты могут автоматически подключаться к 5G-сети при наличии активных роуминговых соглашений между их операторами и «Киевстар».

Оператор подчеркивает, что полноценное внедрение 5G в Украине возможно только после завершения войны. В то же время тестирование новых технологий не влияет на развитие действующей инфраструктуры — компания продолжает расширять покрытие 4G по всей стране.