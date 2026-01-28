UARU

UARU

Альтернатива Starlink: Европейский Союз запустил первую часть собственной спутниковой сети

НовостиСпутниковая связь
IRIS²

Европейский Союз запустил первые элементы собственной защищенной спутниковой сети, которая разрабатывалась как альтернатива Starlink. Система стоимостью €10,6 млрд уже получила запрос на доступ от Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Сети IRIS² и GOVSATCOM запустили в ограниченном режиме на прошлой неделе. Системы предназначены для правительственных структур и военных ведомств стран-членов ЕС. Об этом заявил комиссар Европейской Комиссии по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время Европейской космической конференции в Брюсселе во вторник.

- Реклама -

«Теперь все государства-члены могут иметь доступ к суверенной спутниковой связи. Военной и правительственной. Защищенной и зашифрованной. Созданной в Европе — эксплуатируемой в Европе, под европейским контролем», — заявил Кубилюс. Затем он отметил, что эксперты оценивают европейскую систему как потенциально лучшую, чем Starlink.

Украина обратилась с официальным запросом на подключение к сети. В настоящее время ведутся работы по предоставлению доступа украинским государственным структурам и военным.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Рынок спутников на низкой околоземной орбите стремительно расширяется. В частности, группировка Starlink компании SpaceX насчитывает более 9500 спутников. По оценкам экспертов, рыночный потенциал спутниковой связи превысит $100 млрд к 2035 году. В то же время высокие затраты на запуск и замену спутников, ограниченный потребительский спрос в отдаленных районах и геополитическая конкуренция создают значительные барьеры для новых операторов.

Полная сеть IRIS² будет включать 290 спутников на нескольких орбитах. Система должна быть полностью введена в эксплуатацию к 2030 году. Она будет обслуживать как частных клиентов, так и правительственные структуры. Спутники производят люксембургская SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA.

«Геополитические события требуют от нас ускорения темпов и предоставления этих услуг», — пояснил Кубилюс. Он добавил, что спутниковые системы являются ключевым элементом так называемых стратегических средств обеспечения — высокотехнологичных военных возможностей, в создании которых Европа в значительной степени полагается на США.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Телеканал «Дом» начал вещание в сети провайдера UPC Slovakia

Канал украинского вещания «Дом» стал доступен абонентам словацкого оператора UPC Slovakia во всех телевизионных пакетах.
Новости

МОН утвердило методические рекомендации по фильтрации интернет-контента в школах

Утверждена система фильтрации интернета для украинских школ. МОН определило три уровня защиты детей от онлайн-угроз...
Новости

MEGOGO покажет решающий матч Украины против Чехии на футзальном Евро-2026

28 января в 20:30 MEGOGO покажет матч Чехия – Украина. От результата зависит выход сборной в плей-офф футзального Евро-2026.
Новости

«Киевстар» запустил тестовую сеть 5G в Бородянке

После Львова «Киевстар» запустил пилотную зону 5G в Бородянке, что в Киевской области. Скорость передачи данных может достигать 1,5-1,7 Гбит/с.
Новости

lifecell запустил тестовую 5G-сеть в Бородянке

lifecell включил тестовую 5G-сеть в Бородянке Киевской области. Все абоненты могут пользоваться услугой бесплатно при наличии совместимого смартфона.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить