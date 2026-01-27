Страны Балтии строят единую 5G-сеть вдоль автомагистрали Via Baltica

Эстония, Латвия и Литва реализуют совместный проект по созданию непрерывной 5G-сети вдоль автомагистрали Via Baltica — от Таллинна до литовско-польской границы. Работы начались в начале 2025 года и продлятся до конца 2027 года.

Инициатива получила название 5G-BALTICS и охватывает три балтийских государства — Эстонию, Латвию и Литву. Финансирование осуществляется из комбинированных источников: общий бюджет составляет 16,5 миллиона евро, половину этой суммы выделяет европейский фонд Connecting Europe Facility (CEF). В этом трансграничном проекте участвует эстонский оператор Tele2. Он отвечает за строительство базовых станций 5G с использованием оборудования Nokia. Общая протяженность трассы, которую оборудуют новой инфраструктурой, составляет 663 километра.

Танел Сарри, директор по технологиям Tele2 Eesti, подчеркнул стратегическое значение проекта для региона. «Via Baltica является критически важной транспортной артерией для балтийских государств, ею ежедневно пользуются тысячи граждан и коммерческих структур», — отметил руководитель. Поэтому основная задача — обеспечить стабильную скоростную интернет-связь вдоль всей автодороги, чтобы путешественники могли без помех работать и общаться в пути. Особое внимание уделено приграничным участкам, где обычно возникают перебои из-за переключения между операторами разных стран. В частности, Tele2 впервые в регионе будет тестировать специальное решение для непрерывного соединения при пересечении государственных границ.

Техническая реализация проекта предусматривает разные объемы работ в каждой стране. В Эстонии установят восемь новых базовых станций и соответствующее количество мачт для оборудования 5G. Латвия получит наибольший объем инфраструктуры — 27 базовых станций вместе с прокладкой 195 километров оптоволоконных линий. В Литве установят 15 мачт и оборудуют 20 активных точек доступа. Кроме того, в Латвии строят совершенно новую оптоволоконную сеть, тогда как Эстония и Литва сосредоточатся на модернизации существующих базовых сетей. Tele2 обеспечит всю инфраструктуру необходимым оборудованием для стабильной работы 5G-соединения на всей протяженности маршрута.

Реализация инициативы принесет пользователям ряд практических преимуществ. Помимо высокой скорости передачи данных, система позволит внедрять интеллектуальные системы регулирования транспортных потоков и обмениваться актуальной дорожной информацией в режиме реального времени. Это также повысит общий уровень безопасности движения на автомагистрали. Для бизнеса стабильная 5G-связь открывает возможности оптимизации логистических процессов и расширения сервисных услуг. В то же время частные пользователи будут иметь в дороге тот же уровень доступа к цифровым сервисам, что и дома или в офисе.