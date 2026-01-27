Scroll.media: соглашения между «Киевстар» и Comfy не будет

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» не выкупит сеть магазинов электроники и бытовой техники Comfy, несмотря на сообщения о возможной сделке. Об этом пишет Scroll.media со ссылкой на участников рынка.

На днях Forbes Ukraine опубликовал информацию о том, что компании находятся на завершающем этапе переговоров и могут объявить о сделке в ближайшие дни. Однако источники Scroll.media утверждают обратное, называя несколько причин невозможности такой трансакции.

Переговоры между «Киевстар» и Comfy начались летом 2025 года. В то же время телекоммуникационный оператор тогда завершал другое соглашение — с GigaCloud. По словам участников рынка, компания в целом рассматривает широкий спектр потенциальных объектов для поглощения, и Comfy была лишь одной из таких целей.

Ключевое препятствие для сделки — вопрос контроля над бизнесом. Владельцы Comfy хотят сохранить управление компанией, тогда как «Киевстар» традиционно покупает исключительно контрольные пакеты акций. В частности, оператор получил контрольную долю в Helsi с последующим полным выкупом, почти полный контроль над Uklon, а также более 80% в еще не завершенной сделке с GigaCloud.

Второе существенное расхождение касается стоимости компании. По информации Scroll.media, «Киевстар» предложил за всю компанию 150 млн долларов, тогда как ранее речь шла об оценке Comfy в 300-350 млн долларов. Эксперты рынка, опрошенные изданием, считают, что такая высокая оценка не совпадает с реальной стоимостью ритейлера.

После сделки с Uklon M&A-команда «Киевстар» придерживается политики минимизации затрат на поглощение. Поэтому оператор не готов платить значительную премию за компанию в условиях сложного рынка и полномасштабной войны. Именно вопрос цены стал причиной, по которой «Киевстар» не смог договориться с образовательным сервисом BUKI.

Кроме того, телекоммуникационному оператору нужен маркетплейс, а не классический ритейл. У Comfy такой платформы нет, ее создание заняло бы несколько лет и потребовало бы значительных дополнительных инвестиций. Даже пример monobank и Мономаркет показывает, насколько сложно построить маркетплейс, даже если есть большие ресурсы и лояльная клиентская база. Зато телекоммуникационному оператору больше подошла бы компания с готовой маркетплейс-платформой, например Rozetka.

В то же время Comfy продолжает вести переговоры о возможной продаже компании или ее доли с другими потенциальными покупателями. На рынке ходят слухи о крупной польской компании, ведущей диалог с украинским ритейлером. Scroll.media также сообщает об украинском игроке, заинтересованном в приобретении «лидера по технике и гаджетам».

Окончательное соглашение пока не заключено, однако переговоры находятся в активной фазе. По информации издания, владелец Comfy Станислав Ронис еще не достиг окончательной договоренности с потенциальными покупателями, но диалог уже находится на завершающей стадии.