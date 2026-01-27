Rakuten Viber: 66% украинцев лично сталкивались с кибермошенниками

Rakuten Viber провел ежегодный опрос и выяснил, что большинство респондентов сталкивались со злоумышленниками в сети. В то же время возросла заинтересованность граждан вопросами цифровой безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В исследовании, приуроченном ко Дню защиты данных, приняли участие более 35 тысяч пользователей официального канала компании в Украине. Результаты показали: 66% опрошенных лично сталкивались с кибермошенниками в течение последнего года (62% годом ранее). Еще 27% респондентов слышали о таких случаях от окружающих (30% в 2025 году). Только 7% участников опроса вообще не сталкивались с этой проблемой (8% в 2025 году).

- Реклама -

По сравнению с началом 2025 года количество пользователей, столкнувшихся с онлайн-злоумышленниками, выросло на 4 процентных пункта. Такая статистика демонстрирует усиление активности мошенников в цифровом пространстве.

В то же время украинцы начали активнее интересоваться вопросами кибербезопасности. Более половины опрошенных (52%) заявили: делают все возможное для углубления знаний в этой сфере. Это на 13 процентных пунктов больше, чем показали результаты аналогичного опроса в начале 2025 года. В то же время доля тех, кто не интересуется вопросами цифровой безопасности, сократилась с 28% до 17%.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Среди респондентов также увеличилось количество тех, кто считает себя экспертами в сфере кибербезопасности. В частности, 9% участников опроса сообщили: их знания достигли уровня, достаточного для проведения лекций по этой теме. Годом ранее такой ответ выбрали только 5% пользователей.

Продолжая тему цифровой безопасности, платформа выяснила основные опасения украинцев при онлайн-покупках. Большинство респондентов (57%) беспокоит вероятность того, что товар не будет соответствовать ожиданиям. Другие ключевые опасения распределились так: 5% волнует возможность наткнуться на фейковый магазин, 5% опасаются несвоевременной доставки или ее отсутствия, 4% беспокоит потенциальный доступ мошенников к банковской карте.

В то же время 19% опрошенных сообщили: вообще избегают онлайн-покупок, тогда как 7% заявили об отсутствии каких-либо опасений при использовании интернет-торговли.

Компания напомнила пользователям о ключевых функциях безопасности платформы. Для защиты от нежелательных контактов рекомендуют активировать идентификацию абонентов и функцию запросов на сообщения. Первая опция будет автоматически помечаться звонки с неизвестных номеров как потенциально безопасные или опасные, вторая — перенаправлять сообщения от незнакомцев в отдельную папку.

Для безопасных покупок платформа советует обращать внимание на голубую галочку возле названия профиля — она подтверждает прохождение официальной проверки. В то же время пользователям не следует передавать личные данные, в частности пароли, реквизиты банковских карт и коды из SMS-сообщений.

Бизнесам для конфиденциальной коммуникации рекомендуют использовать сообщения SecurePlus — они позволяют проверять номера получателей на подозрительную активность в режиме реального времени. Для быстрой верификации клиентов компания предлагает отправлять одноразовые пароли (OTP).

- Реклама -

Опрос проводился в формате анонимного онлайн-исследования. Ключевую возрастную группу респондентов составляли пользователи 34-45 лет, при этом более половины участников были в возрасте до 45 лет.