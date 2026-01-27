UARU

UARU

Rakuten Viber: 66% украинцев лично сталкивались с кибермошенниками

Новости
Кибератака на украинские правительственные сайты: официальный комментарий

Rakuten Viber провел ежегодный опрос и выяснил, что большинство респондентов сталкивались со злоумышленниками в сети. В то же время возросла заинтересованность граждан вопросами цифровой безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В исследовании, приуроченном ко Дню защиты данных, приняли участие более 35 тысяч пользователей официального канала компании в Украине. Результаты показали: 66% опрошенных лично сталкивались с кибермошенниками в течение последнего года (62% годом ранее). Еще 27% респондентов слышали о таких случаях от окружающих (30% в 2025 году). Только 7% участников опроса вообще не сталкивались с этой проблемой (8% в 2025 году).

- Реклама -

По сравнению с началом 2025 года количество пользователей, столкнувшихся с онлайн-злоумышленниками, выросло на 4 процентных пункта. Такая статистика демонстрирует усиление активности мошенников в цифровом пространстве.

В то же время украинцы начали активнее интересоваться вопросами кибербезопасности. Более половины опрошенных (52%) заявили: делают все возможное для углубления знаний в этой сфере. Это на 13 процентных пунктов больше, чем показали результаты аналогичного опроса в начале 2025 года. В то же время доля тех, кто не интересуется вопросами цифровой безопасности, сократилась с 28% до 17%.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Среди респондентов также увеличилось количество тех, кто считает себя экспертами в сфере кибербезопасности. В частности, 9% участников опроса сообщили: их знания достигли уровня, достаточного для проведения лекций по этой теме. Годом ранее такой ответ выбрали только 5% пользователей.

Продолжая тему цифровой безопасности, платформа выяснила основные опасения украинцев при онлайн-покупках. Большинство респондентов (57%) беспокоит вероятность того, что товар не будет соответствовать ожиданиям. Другие ключевые опасения распределились так: 5% волнует возможность наткнуться на фейковый магазин, 5% опасаются несвоевременной доставки или ее отсутствия, 4% беспокоит потенциальный доступ мошенников к банковской карте.

В то же время 19% опрошенных сообщили: вообще избегают онлайн-покупок, тогда как 7% заявили об отсутствии каких-либо опасений при использовании интернет-торговли.

Компания напомнила пользователям о ключевых функциях безопасности платформы. Для защиты от нежелательных контактов рекомендуют активировать идентификацию абонентов и функцию запросов на сообщения. Первая опция будет автоматически помечаться звонки с неизвестных номеров как потенциально безопасные или опасные, вторая — перенаправлять сообщения от незнакомцев в отдельную папку.

Для безопасных покупок платформа советует обращать внимание на голубую галочку возле названия профиля — она подтверждает прохождение официальной проверки. В то же время пользователям не следует передавать личные данные, в частности пароли, реквизиты банковских карт и коды из SMS-сообщений.

Бизнесам для конфиденциальной коммуникации рекомендуют использовать сообщения SecurePlus — они позволяют проверять номера получателей на подозрительную активность в режиме реального времени. Для быстрой верификации клиентов компания предлагает отправлять одноразовые пароли (OTP).

- Реклама -

Опрос проводился в формате анонимного онлайн-исследования. Ключевую возрастную группу респондентов составляли пользователи 34-45 лет, при этом более половины участников были в возрасте до 45 лет.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Альтернатива Starlink: Европейский Союз запустил первую часть собственной спутниковой сети

ЕС частично запустил сети IRIS² и GOVSATCOM для правительств и военных. Система за €10,6 млрд станет альтернативой Starlink. Украина подала запрос на доступ.
Новости

Телеканал «Дом» начал вещание в сети провайдера UPC Slovakia

Канал украинского вещания «Дом» стал доступен абонентам словацкого оператора UPC Slovakia во всех телевизионных пакетах.
Новости

МОН утвердило методические рекомендации по фильтрации интернет-контента в школах

Утверждена система фильтрации интернета для украинских школ. МОН определило три уровня защиты детей от онлайн-угроз...
Новости

MEGOGO покажет решающий матч Украины против Чехии на футзальном Евро-2026

28 января в 20:30 MEGOGO покажет матч Чехия – Украина. От результата зависит выход сборной в плей-офф футзального Евро-2026.
Новости

«Киевстар» запустил тестовую сеть 5G в Бородянке

После Львова «Киевстар» запустил пилотную зону 5G в Бородянке, что в Киевской области. Скорость передачи данных может достигать 1,5-1,7 Гбит/с.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить