TikTok остается в США после соглашения с американскими инвесторами

Новости
TikTok США
Фото: Omer Taha Cetin | Anadolu | Getty Images

Китайская компания ByteDance Ltd. завершила создание совместного предприятия (СП) в США с участием Oracle и ряда американских инвесторов. Соглашение позволяет видеоплатформе TikTok работать в стране под контролем местных структур и снимает угрозу национального запрета. Об этом сообщает Bloomberg.

В новую компанию вошли три управляющих инвестора: Silver Lake, Oracle и MGX. Каждый из них владеет 15-процентным пакетом акций СП. ByteDance сохранила за собой 19,9% акций. Среди инвесторов — Susquehanna, Dragoneer, DFO и семейный офис Майкла Делла, который возглавляет совет директоров Dell.

СП возглавил Адам Прессер, который четыре года руководил американскими операциями TikTok. Ранее он работал в TikTok USDS и консалтинговой компании Booz Allen Hamilton.

Совет директоров новой структуры в основном сформирован из американцев. В него вошли представители TPG Global, Susquehanna International Group, Silver Lake, DXC Technology, Oracle и MGX. При этом ByteDance сохраняет контроль над рекламным подразделением TikTok в США и подразделением электронной коммерции TikTok Shop.

Соглашение было заключено после того, как в январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о передаче американской компании контроля над половиной активов TikTok в стране. Несмотря на установленные короткие сроки заключения соглашения, президент несколько раз продлевал дедлайны. Это позволило сторонам проработать окончательную структуру СП.

