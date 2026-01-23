SWEET.TV запустит украинские версии легендарных мировых шоу

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV обнародовал программу создания собственного контента на 2026 год. Платформа адаптирует для украинской аудитории форматы развлекательных программ, получивших десятки наград и многомиллионную аудиторию в более чем 70 странах мира. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Среди объявленных проектов — музыкальное шоу «Угадай мелодию», один из старейших телевизионных форматов, в котором в свое время приняли участие Фредди Меркьюри и Элвис Пресли. Платформа также готовит к запуску юмористическую программу британского происхождения «Узнай ложь» с участием команды «Львы на джипах».

Платформа также будет производить международные талант-шоу Star Academy и So You Think You Can Dance. В Украине эти форматы ранее транслировались как «Фабрика зірок» и «Танцюють всі», однако новая адаптация будет иметь современное прочтение с акцентом на украинскую культуру. Кроме того, стартует приключенческое тревел-шоу Destination X, посвященное путешествиям по Украине.

В то же время продолжается кастинг на второй сезон психологического реалити «Предатели», которое осенью прошлого года имело высокие показатели просмотров. «Наша миссия — создавать качественный украинский контент для украинцев. Мы остро чувствуем потребность зрителей в легком и позитивном контенте, который мог бы хотя бы ненадолго морально поддержать украинцев и дать силы бороться дальше», — отметила руководительница продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская.

Компания также объявила о запуске второго продакшна Big Entertainment show SWEET.TV Originals. Его возглавил креативный продюсер Владимир Завадюк, известный своей работой над самыми рейтинговыми шоу страны. «Для меня невероятная честь и большая ответственность — присоединиться к команде SWEET.TV и производить проекты со смыслом. SWEET.TV убеждает: невозможное — возможно. Платформа — это следующий шаг в развитии контент-индустрии», — прокомментировал Завадюк.

SWEET.TV запустил собственное производство в 2025 году. Среди первых проектов продакшна — социальное реалити «Сюрприз для семьи», шоу «Предатели», сериалы «Скрывая бывшую» и «Жизнь на троих», документальный фильм «Океан Эльзы: Наблюдение за штормом». По данным платформы, оригинальный контент набрал более 5 миллионов просмотров и вошел в топ того, что смотрели украинцы на SWEET.TV в новогодние праздники.