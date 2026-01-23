Настольная посудомойка: умные технологии для компактной кухни

Малогабаритные кухни не позволяют разместить полноразмерную технику. В таких условиях компактные решения становятся оптимальным выбором. Если ищете эффективный способ автоматизировать мытье посуды, настольная посудомоечная машинка – это устройство, которое сочетает производительность и экономию пространства.

Цифровые датчики и автоматизация процесса мытья

Инверторный двигатель обеспечивает стабильную работу при сниженном энергопотреблении. Ресурс такого мотора выше на 30–40% по сравнению с обычным. Планетарная система разбрызгивания SatelliteClean распределяет воду по всей камере через вращающиеся коромысла – жидкость омывает посуду с разных сторон.

Датчик чистоты воды AquaSensor измеряет степень загрязнения и корректирует продолжительность цикла. Настольная посудомойка с этой функцией самостоятельно определяет необходимое количество воды. Третья корзина для приборов размещается сверху – туда кладут ножи, вилки и ложки.

Сушка цеолитом Zeolith использует минерал, который поглощает влагу. Материал нагревается во время цикла, выделяя тепло для высушивания. Автоматическое открывание дверцы AirDry срабатывает в конце программы – она делает зазор на 10 см для циркуляции воздуха.

Защита от протекания AquaStop перекрывает подачу воды при обнаружении нарушений. Обработка паром поднимает температуру до 70°C, уничтожая до 99,9% бактерий. Настольная посудомойка справляется с разными типами загрязнений.

Энергоэффективность и низкий уровень шума

Класс энергоэффективности A означает потребление 0,6–0,7 кВт на цикл. Настольная посудомойка тратит за месяц 15–18 кВт при ежедневном использовании. Теплообменник аккумулирует тепло от предыдущих циклов. Активная конденсация превращает пар в воду, уменьшая влажность.

Низкий уровень шума составляет 44–48 дБ – это тише обычного разговора, поэтому посудомойка не мешает отдыху. Луч на полу (TimeLight) проецирует информацию о ходе программы на пол.

Преимущества компактных моделей:

занимают минимум места;

не требуют врезки в мебель;

легко переносятся при переезде;

стоят на 20–30% дешевле полноразмерных.

Настольная посудомойка рассчитана на 4–6 комплектов посуды. Это стандартный набор из тарелки, чашки, блюдца и приборов – достаточно для семьи из 2–3 человек.

Дистанционное управление

Wi-Fi модуль позволяет подключить технику к домашней сети. Через приложение Home Connect запускаются циклы мытья удаленно и приходят уведомления о завершении программы. Управление со смартфона дает возможность планировать запуск на ночной тариф.

Искусственный интеллект в ПММ определяет частоту загрузки, рекомендует оптимальные циклы и экономичные режимы, исходя из статистики.

