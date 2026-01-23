Мобильные операторы оборудовали генераторами более 8 тысяч базовых станций

Украинские операторы мобильной связи приобрели более 15 тысяч генераторов для бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструктуры во время отключений электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В настоящее время генераторы работают на более чем 8 тысячах базовых станций по всей стране. Такой шаг позволяет поддерживать стабильную мобильную связь даже в условиях длительных энергетических кризисов.

Премьер-министр провела рабочую встречу с представителями ведущих операторов мобильной связи. Участники обсудили текущее состояние развития телекоммуникационной сети. Главным приоритетом определили обеспечение качественной связи для всех регионов страны — независимо от ситуации с энергоснабжением.

На встрече отдельно обсудили формирование достаточных запасов топлива для бесперебойной работы генераторов. Поэтому операторы сейчас работают над созданием резервов горюче-смазочных материалов, чтобы обеспечить длительную автономную работу базовых станций.

Телекоммуникационные компании сосредоточили усилия на поддержании стабильного покрытия голосовой связью и на надежной передаче текстовых сообщений. Такое покрытие должно работать в любых условиях энергообеспечения. Это критически важно для жизнеобеспечения граждан и функционирования территориальных общин.

Напомним — в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX. Этот законодательный акт направлен на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи, что имеет особое значение в условиях военного времени.