lifecell значительно расширил покрытие PON-интернета в Виннице

Группа компаний DVL (Датагруп-Volia-lifecell) существенно увеличила мощности оптической сети в Виннице в рамках масштабной модернизации фиксированной инфраструктуры. Благодаря этому количество квартир с доступом к современному PON-интернету выросло более чем в 15 раз, а спрос на услугу увеличился в 2,6 раза. Об этом сообщает пресс-служба lifecell.

В течение 2025 года компания подключила к оптической сети более 1000 многоэтажных домов. В результате около 85 000 квартир в 1100 домах Винницы получили возможность пользоваться PON-технологией. Это более чем в 15 раз превышает показатели 2024 года.

- Реклама -

Работы охватили крупнейшие районы города. Так, модернизацию провели в Вишенках, Славянке, на Подолье, в Центре, Свердловском массиве, а также в Ближнем и Дальнем Замостье. Сейчас около 80% фиксированной сети lifecell в городе работает на PON-инфраструктуре.

Технология Passive Optical Network (PON) постепенно вытесняет устаревшие стандарты Ethernet, FTTB и DOCSIS. Она обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с и стабильную работу даже во время отключений электроэнергии при условии резервного питания абонентского оборудования. Эта особенность делает PON оптимальным решением для пользователей с высоким уровнем онлайн-активности, которые нуждаются в бесперебойном доступе к сети во время отключений электроэнергии.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Компания предлагает жителям Винницы несколько вариантов подключения к скоростному безлимитному интернету. Действующие абоненты lifecell могут добавить услугу «Домашний интернет lifecell» за 50 грн на 4 недели к некоторым тарифным планам. Также доступно пакетное предложение «Лайфсет» от 100 грн на 4 недели, которое сочетает домашний интернет, мобильную связь и цифровое телевидение.

Винница демонстрирует одни из самых высоких темпов прироста абонентской базы фиксированного оптического интернета. В 2025 году спрос на домашний интернет от lifecell увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. В то же время конвергентные тарифы «3 в 1», которые объединяют несколько услуг в одном пакете по выгодной цене, уже выбирают 43% пользователей.

Работа по модернизации сети продолжается. До конца 2026 года группа компаний DVL планирует полностью отказаться от технологии DOCSIS и перевести всю фиксированную сеть города на современную PON-инфраструктуру.

Проект модернизации фиксированных сетей группы компаний DVL начался в 2024 году. Кроме Винницы, активное строительство ведется в Киеве, Львове, Днепре и Харькове. В этом году компания планирует вложить в развитие энергоустойчивых фиксированных сетей 80 млн грн и построить PON-сеть для 175 000 квартир в 2265 многоквартирных домах.