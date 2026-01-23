UARU

UARU

Каналы украинского иновещания расширили присутствие в странах Балтии

Новости
ДП

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ») заключило соглашения с несколькими провайдерами телекоммуникационных услуг в Литве и Латвии. Благодаря этому каналы украинского иновещания FREEДОМ и «Дом» стали доступны для более широкой аудитории региона. Об этом говорится в пресс-релизе ГП «МПИУ».

В Литве партнерами ГП «МПИУ» стали компании Splius, Etanetas и Parabolė. В Латвии телеканал «Дом» присоединился к провайдерам Starnet и Netvision, которые уже транслируют FREEДОМ. Сейчас оба телеканала показывают в балтийских странах через спутниковое вещание, международные OTT-платформы, а также национальные кабельные и IPTV-сети.

- Реклама -

Оператор Splius стал новым партнером украинской платформы иновещания в Литве. Абоненты компании получили доступ к обоим телеканалам. Провайдер обеспечивает просмотр каналов в прямом эфире в HD-качестве с интерактивными возможностями, в частности функциями паузы, перемотки и архивом программ. Контент доступен на Smart TV, компьютерах, смартфонах и планшетах.

Телеканал «Дом» также усилил присутствие в Литве через провайдеров Etanetas и Parabolė, которые ранее уже транслировали канал FREEДОМ. Канал вошел во все тарифные предложения этих операторов. Etanetas предоставляет высокоскоростной интернет, IPTV и цифровые решения для частных пользователей и бизнеса. Компания обеспечивает доступ к каналам в прямом эфире, архиву программ и интерактивным функциям на различных устройствах. В свою очередь, Parabolė предлагает услуги кабельного, цифрового и IPTV-телевидения, высокоскоростного интернета с поддержкой HD- и 4K-трансляций.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

На латвийском рынке телеканал «Дом» появился в пакетах провайдеров Starnet и Netvision. В Starnet канал включили в бесплатные предложения. Компания предоставляет услуги высокоскоростного интернета, кабельного и цифрового телевидения, интерактивного ТВ с функциями архива, паузы и перемотки, фиксированной телефонии и видеонаблюдения.

Провайдер Netvision предлагает абонентам оптический или кабельный интернет, IPTV с более чем 130 каналами и стандартное кабельное телевидение. Сервис поддерживает просмотр на Smart TV, компьютерах, смартфонах и планшетах с функциями архива, паузы и перемотки. Канал «Дом» входит в базовый пакет оператора.

Более подробную информацию о сервисах и карте покрытия украинского иновещания можно найти на официальных сайтах телеканалов «Дом» и FREEДОМ. Напомним, недавно оба канала также расширили свое присутствие на международных OTT-платформах.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

lifecell значительно расширил покрытие PON-интернета в Виннице

lifecell увеличил покрытие PON-интернета в Виннице более чем в 15 раз. Доступ к технологии получили 85 000 квартир в 1100 домах города.
Новости

SWEET.TV запустит украинские версии легендарных мировых шоу

SWEET.TV объявил о запуске украинских версий легендарных мировых шоу, в частности «Угадай мелодию», Star Academy и So You Think You Can Dance.
Новости

Мобильные операторы оборудовали генераторами более 8 тысяч базовых станций

Украинские операторы мобильной связи приобрели более 15 тысяч генераторов. Они уже работают на 8 тысячах базовых станций по всей стране.
Новости

«Киевстар» покупает долю в сети электроники Comfy — Forbes

«Киевстар» покупает до 50% крупнейшей сети электроники Comfy. Общая стоимость сети составляет $300 млн. О сделке могут объявить на следующей неделе.
Новости

В апреле «Киевстар» отключит 3G в Кировоградской, Одесской, Винницкой и Полтавской областях: список населенных пунктов

В апреле «Киевстар» отключит 3G в нескольких населенных пунктах четырех областей и перераспределит частоты в пользу 4G.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить