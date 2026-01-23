Каналы украинского иновещания расширили присутствие в странах Балтии

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ») заключило соглашения с несколькими провайдерами телекоммуникационных услуг в Литве и Латвии. Благодаря этому каналы украинского иновещания FREEДОМ и «Дом» стали доступны для более широкой аудитории региона. Об этом говорится в пресс-релизе ГП «МПИУ».

В Литве партнерами ГП «МПИУ» стали компании Splius, Etanetas и Parabolė. В Латвии телеканал «Дом» присоединился к провайдерам Starnet и Netvision, которые уже транслируют FREEДОМ. Сейчас оба телеканала показывают в балтийских странах через спутниковое вещание, международные OTT-платформы, а также национальные кабельные и IPTV-сети.

Оператор Splius стал новым партнером украинской платформы иновещания в Литве. Абоненты компании получили доступ к обоим телеканалам. Провайдер обеспечивает просмотр каналов в прямом эфире в HD-качестве с интерактивными возможностями, в частности функциями паузы, перемотки и архивом программ. Контент доступен на Smart TV, компьютерах, смартфонах и планшетах.

Телеканал «Дом» также усилил присутствие в Литве через провайдеров Etanetas и Parabolė, которые ранее уже транслировали канал FREEДОМ. Канал вошел во все тарифные предложения этих операторов. Etanetas предоставляет высокоскоростной интернет, IPTV и цифровые решения для частных пользователей и бизнеса. Компания обеспечивает доступ к каналам в прямом эфире, архиву программ и интерактивным функциям на различных устройствах. В свою очередь, Parabolė предлагает услуги кабельного, цифрового и IPTV-телевидения, высокоскоростного интернета с поддержкой HD- и 4K-трансляций.

На латвийском рынке телеканал «Дом» появился в пакетах провайдеров Starnet и Netvision. В Starnet канал включили в бесплатные предложения. Компания предоставляет услуги высокоскоростного интернета, кабельного и цифрового телевидения, интерактивного ТВ с функциями архива, паузы и перемотки, фиксированной телефонии и видеонаблюдения.

Провайдер Netvision предлагает абонентам оптический или кабельный интернет, IPTV с более чем 130 каналами и стандартное кабельное телевидение. Сервис поддерживает просмотр на Smart TV, компьютерах, смартфонах и планшетах с функциями архива, паузы и перемотки. Канал «Дом» входит в базовый пакет оператора.

Более подробную информацию о сервисах и карте покрытия украинского иновещания можно найти на официальных сайтах телеканалов «Дом» и FREEДОМ. Напомним, недавно оба канала также расширили свое присутствие на международных OTT-платформах.