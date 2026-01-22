Ведущий украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» завершает подготовку к покупке значительной доли в сети магазинов электроники и бытовой техники Comfy. По информации Forbes Ukraine, стороны могут объявить о сделке в течение ближайшей недели.

Сделка станет очередным шагом в преобразовании телеком-оператора в экосистемного игрока. Компания уже владеет медицинским сервисом Helsi, а недавно завершила покупку онлайн-сервиса такси Uklon за 160 миллионов долларов. Вхождение в капитал розничной сети позволит «Киевстару» создать собственный маркетплейс и обеспечить синергию между телекоммуникационными услугами и продажами потребительской электроники.

По данным издания, переговоры между сторонами продолжаются с середины лета 2025 года. Мажоритарным владельцем Comfy остается Станислав Ронис, который, как ожидается, сохранит контрольный пакет акций сети. Пресс-служба Comfy в ответ на запрос Forbes Ukraine заявила, что ключевые бенефициары сохраняют долгосрочный фокус на развитии бизнеса и не рассматривают варианты, которые приведут к потере контроля над компанией.

По информации источников издания, «Киевстар» приобретет долю менеджмента около 10 процентов и возможную часть акций совладелицы Светланы Гуцул, которой принадлежит примерно 25 процентов компании. Доля телеком-оператора может приблизиться к 50 процентам капитала сети.

Представители инвестиционного рынка и экс-руководитель крупного маркетплейса сообщили Forbes Ukraine, что компания Comfy оценивается в 300 миллионов долларов. В то же время в Антимонопольном комитете подтвердили, что на момент публикации новости не получали от «Киевстара» заявок на покупку новых компаний.

Для «Киевстара» это соглашение открывает возможности создать комплексную цифровую платформу, которая объединит телекоммуникационные услуги, транспортные сервисы, медицинские технологии и теперь розничную торговлю электроникой. Comfy в настоящее время имеет сеть из 115 магазинов и занимает лидирующие позиции на украинском рынке потребительской электроники и бытовой техники.