С 21 апреля 2026 года «Киевстар» начнет очередной этап модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Оператор выведет из эксплуатации технологию 3G в нескольких населенных пунктах Кировоградской, Одесской, Винницкой и Полтавской областей и перераспределит освободившийся частотный ресурс в пользу сети 4G. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот шаг — часть долгосрочной стратегии развития телекоммуникационной сети оператора. Вывод устаревших технологий позволит улучшить качество и скорость работы LTE, а также подготовить инфраструктуру к массовому запуску 5G не только во Львове, где уже состоялся пилотный запуск, но и в других регионах страны.

В Кировоградской области модернизация охватит Гайворон, Новомиргород, Новоукраинку, Знаменку и Долинскую. Кроме того, изменения произойдут в Голованевском и Кировоградском районах.

Больше всего населенных пунктов охватит модернизация в Одесской области. В частности, пользователи в Затоке, Килии, Рени и Арцизе получат лучшее качество мобильного интернета благодаря перераспределению частот. В то же время изменения произойдут в Белгород-Днестровском, Измаильском, Болградском, Березовском, Подольском и Раздельнянском районах, а также в городах Балта и Подольск.

В Винницкой области модернизация охватит областной центр, а также Винницкий район и город Немиров. В Полтавской области «Киевстар» отключит технологию 3G в Лубнах и Хороле, а также в Лубенском, Миргородском и Полтавском районах.

Стоит напомнить, что ранее «Киевстар» также сообщал об отключении 3G с 7 апреля 2026 года в Ровенской, Волынской, Черкасской и Черниговской областях. Таким образом, оператор последовательно выводит из эксплуатации сеть 3G в разных регионах Украины, оптимизируя использование частотного ресурса.