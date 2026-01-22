Blue Origin анонсировала TeraWave — сверхбыстрый спутниковый интернет

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin обнародовала проект спутникового интернета TeraWave с симметричной пропускной способностью в обоих направлениях. Система обеспечит скорость до 6 Тбит/с по оптическим каналам и до 144 Гбит/с по радиоканалам до терминалов конечных пользователей.
Заявленные показатели производительности свидетельствуют, что TeraWave ориентировано прежде всего на корпоративный сегмент. Система предназначена для предприятий, которым критически необходима передача больших объемов данных с высокой пропускной способностью независимо от географического расположения. В частности, речь идет о центрах обработки данных, промышленных объектах и удаленных узлах телекоммуникационной инфраструктуры. Целевая аудитория проекта охватывает около 100 000 клиентов по всему миру.
Техническая архитектура будущей сети предусматривает развертывание двух орбитальных группировок. Первую составят 5408 спутников на низкой околоземной орбите (НОО), которые будут работать в Q/V-диапазоне радиочастот и обеспечивать скорость до 144 Гбит/с. Вторую сформируют 128 аппаратов на средней околоземной орбите (СОО), которые будут использовать исключительно оптические каналы с пропускной способностью до 6 Тбит/с.
Ключевой особенностью системы станет применение межспутниковых лазерных каналов связи, которые объединят все аппараты в единую орбитальную сеть. Такой подход позволит сократить задержки в передаче данных и повысить общую производительность системы по сравнению с традиционными радиочастотными решениями.
Компания планирует начать развертывание спутниковой группировки TeraWave в четвертом квартале 2027 года. Конкретный график запусков пока не обнародован, однако ожидается, что Blue Origin будет использовать собственную ракету-носитель New Glenn для вывода спутников на орбиту. Напомним, в ноябре 2025 года компания успешно вернула первую ступень этой ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане, продемонстрировав возможность многократного использования носителя.
Параллельно с проектами высокоскоростного интернета отрасль движется к унификации стандартов. Недавно Airbus объявил о запуске инициативы UpNext SpaceRAN для создания единого стандарта спутниковой 5G-связи на низкой околоземной орбите, что также будет способствовать интеграции космической и наземной инфраструктуры.