Компания Arianespace объявила дату первого коммерческого запуска спутников сети Amazon Leo, ранее известной как Project Kuiper. Запуск состоится 12 февраля 2026 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает Arianespace и отмечает, что миссия станет дебютной для модификации Ariane 64 — версии ракеты-носителя с четырьмя твердотопливными ускорителями.

Запуск 32 спутников Amazon Leo откроет серию из 18 миссий по контракту, подписанному компаниями в 2022 году. Этот полет станет первым из нескольких, запланированных для Amazon в 2026 году, хотя точное количество не уточняется. Для интернет-гиганта запуск важен как способ ускорить развертывание собственной спутниковой сети, а для Arianespace — это шаг к увеличению частоты полетов новой ракеты.

Европейский оператор космических запусков осуществил четыре миссии Ariane 6 в течение 2025 года, а в 2026-м планирует увеличить их количество до семи-восьми. Во второй половине этого года компания перейдет на модернизированные твердотопливные ускорители P160C, которые заменят существующие P120C. Это обновление увеличит грузоподъемность Ariane 64 на 10-15%, что позволит выводить больше спутников за один полет.

Arianespace уже сформировала портфель заказов на 2026 год, а в 2027-м компания планирует достичь максимальной интенсивности использования Ariane 6 — до 9-10 миссий ежегодно. Среди перспективных направлений — участие в создании европейской суверенной спутниковой системы связи IRIS2, для развертывания которой может потребоваться 10-15 запусков с конца десятилетия.