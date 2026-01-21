UARU

Sony передает производство телевизоров Bravia китайской TCL

Новости
Sony Bravia

Японская корпорация Sony выделяет подразделение по производству телевизоров и домашних аудиосистем в отдельную структуру. Это подразделение станет совместным предприятием с китайской TCL Electronics Holdings — производителем электроники и бытовой техники.

Соглашение предусматривает распределение акций нового бизнеса в соотношении 51% для TCL и 49% для Sony. Хотя договоренность объявили уже сейчас, окончательные документы подпишут в марте этого года. Совместное предприятие заработает в апреле 2027 года.

Вновь созданная компания будет охватывать весь цикл операций с телевизорами и домашними аудиосистемами — от разработки и производства до мирового сбыта и логистики. При этом продукция по-прежнему будет выпускаться под привычными торговыми марками Sony и Bravia, которые останутся в собственности японской стороны.

Реструктуризация бизнеса Sony проводится на фоне серьезных изменений в отрасли. Как пишет Nikkei, китайские производители — в частности TCL, Hisense и Xiaomi — активно расширяют присутствие на мировых рынках, используя экономию от масштаба и конкурентные затраты производства. Поэтому японские компании, которые ранее доминировали в сегменте телевизоров, постепенно сворачивают это направление деятельности.

Предыдущие примеры такой тенденции показали Hitachi и Panasonic, которые либо полностью прекратили, либо существенно сократили выпуск телевизоров. Финансовые показатели телевизионного подразделения Sony тоже ухудшились — выручка за прошлый год упала на 10%.

В то же время сама японская корпорация переориентировала стратегию развития на другие направления. Сейчас Sony сосредотачивается на создании видеоигр, кинопроизводстве и развитии музыкальных цифровых платформ.

Стоит отметить, что TCL в прошлом году оказалась в центре судебного скандала в США. В декабре прокуратура Техаса подала иск против пяти крупнейших производителей смарт-телевизоров, обвинив Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL в незаконном сборе и продаже персональных данных пользователей.

