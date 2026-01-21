Нигерия лицензировала трех операторов спутникового интернета, включая Amazon Leo

Нигерийская комиссия по вопросам связи (NCC) предоставила коммерческие лицензии трем операторам негеостационарных спутниковых систем и открыла национальный рынок для конкуренции в сфере спутникового широкополосного доступа. Об этом сообщает SatellitePro.
Среди компаний, получивших семилетние разрешения, — спутниковое подразделение Amazon Leo, разрабатывающее одноименную низкоорбитальную систему космического интернета. Таким образом, компания становится прямым конкурентом Starlink от SpaceX, которая уже работает на нигерийском рынке.
Кроме Amazon, лицензии получили израильская NSLComm и немецкая Satelio IoT Services. Семилетние разрешения должны обеспечить расширение доступа к широкополосной связи в отдаленных регионах, где наземная инфраструктура до сих пор ограничена, а также привлечь международные цифровые инвестиции в экономику страны.
По условиям лицензии, Amazon Leo имеет право развернуть группировку из 3236 спутников Ka-диапазона в течение февраля 2026 — февраля 2033 года. Компании разрешено предоставлять фиксированный широкополосный доступ, мобильную спутниковую связь, а также обеспечивать каналы связи для самолетов и морских судов.
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
NSLComm получила право на создание сети BeetleSat-1 из 264 спутников. В то же время Satelio IoT Services будет развертывать спутниковую систему Интернета вещей (Internet of Things, IoT), которая будет насчитывать 491 аппарат. Все три оператора смогут начать предоставление услуг над территорией Нигерии уже с 2026 года.
В NCC подчеркивают, что решение о допуске международных операторов отражает курс на модернизацию нормативной базы и привлечение цифровых инвестиций в инфраструктуру страны.