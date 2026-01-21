MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию чемпионата Европы по футзалу

Медиасервис MEGOGO получил эксклюзивные права на показ в Украине чемпионата Европы по футзалу 2026 года. Матчи турнира будут показывать на OTT-платформе и телеканале «MEGOGO СПОРТ». Об этом говорится в пресс-релизе медиасервиса.

Континентальное первенство по мини-футболу пройдут с 21 января по 7 февраля в трех городах: Риге (Латвия), Каунасе (Литва) и Любляне (Словения). В турнире примут участие 16 сильнейших национальных команд Европы, которые определят победителя в борьбе за главный трофей.

- Реклама -

Все матчи континентального первенства, кроме поединков сборной Беларуси, будут показывать исключительно на платформе MEGOGO по подписке «Спорт» и во всех «MEGOPACK». В то же время часть игр сможет увидеть широкая аудитория. В частности, большинство матчей украинской сборной и отдельные поединки других команд будут транслироваться бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и кабельных сетях.

Украина начнет выступление на турнире матчем против Армении 22 января в 17:00 по киевскому времени. Поединок прокомментирует Сергей Лукьяненко, а за полчаса до начала игры стартует мини-студия с участием комментатора и Олега Шуста. Экс-футзалист «Интеркаса» сейчас работает тренером и будет выступать экспертом во время трансляции.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Сборная Украины является одним из фаворитов предстоящего турнира. Команда Александра Косенко провела безупречную отборочную кампанию к Евро-2026: шесть побед в шести матчах с общим соотношением голов 37:5. Такое достижение подтвердило высокий класс украинских футзалистов накануне континентального первенства.

Высшими достижениями «сине-желтых» на европейских чемпионатах остаются серебряные медали 2001 и 2003 годов. В то же время на последнем чемпионате мира-2024 национальная сборная завоевала историческую бронзу, разгромив Францию (7:1) в поединке за третье место.

Расписание трансляций

Тур 1

21 января

17:00 – Хорватия – Франция – каналы: MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ

20:00 – Латвия – Грузия – MEGOGO Футбол 3

22 января

16:30 – Студия перед матчем Армения – Украина – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ

17:00 – Армения – Украина – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ

20:00 – Литва – Чехия – MEGOGO Футбол 5

23 января

- Реклама -

21:30 – Словения – Испания – MEGOGO Футбол 3 / MEGOGO СПОРТ

24 января

15:30 – Италия – Португалия – MEGOGO Футбол 1

18:30 – Венгрия – Польша – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ