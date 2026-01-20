UARU

UARU

В Великобритании Starlink теперь стоит дешевле фиксированного интернета

НовостиСпутниковая связь
Starlink
Фото: Starlink

Компания SpaceX ввела в Великобритании тарифный план на спутниковый интернет Starlink стоимостью 35 фунтов стерлингов в месяц, поэтому эта услуга стала дешевле традиционной фиксированной связи ведущих операторов страны. Об этом сообщил сотрудник SpaceX Дима Зенюк.

Новая цена спутникового сервиса создает существенную конкуренцию местным телекоммуникационным компаниям. В частности, британский оператор BT, который принадлежит к крупнейшим интернет-провайдерам страны, установил стоимость тарифа с аналогичными техническими характеристиками на уровне 40 фунтов стерлингов ежемесячно. Разница в цене достигает 5 фунтов стерлингов в пользу спутникового решения от SpaceX.

- Реклама -

Ценовая политика Starlink в Великобритании показывает, что компания активно конкурирует с традиционными интернет-провайдерами на развитых рынках. Ранее спутниковый интернет считался более дорогой альтернативой фиксированной связи, но новый тариф меняет это устоявшееся представление.

Напомним, что ранее «Киевстар» сообщил о результатах тестирования услуги Starlink Direct to Cell в Украине. С начала тестирования в ноябре 2025 года сервисом воспользовались более 3 миллионов абонентов украинского оператора, а через спутниковую сеть отправили более 1,2 миллиона SMS-сообщений.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию чемпионата Европы по футзалу

MEGOGO получил эксклюзивные права на показ футзального Евро-2026. Первый матч Украины против Армении состоится 22 января в 17:00.
Новости

Нигерия лицензировала трех операторов спутникового интернета, включая Amazon Leo

Нигерия разрешила Amazon Leo и двум другим операторам развернуть сеть спутникового интернета в стране. Лицензии выданы сроком на семь лет.
Новости

В феврале Ariane 6 впервые запустит сразу 32 спутника Amazon Leo

В феврале Ariane 64 впервые выведет на орбиту 32 спутника Amazon Leo. Миссия откроет серию из 18 запусков по контракту 2022 года.
Новости

Sony передает производство телевизоров Bravia китайской TCL

Sony выделяет телевизионный бизнес в совместное предприятие с китайской TCL. Японская корпорация получит 49% акций, TCL — 51%. Запуск в 2027 году.
Новости

Как украинцы потребляют теле- и видеоконтент — исследование lifecell

lifecell обнародовал данные опроса о просмотре телевидения и видеоконтента в Украине. Опрос 989 респондентов показал переход от традиционного ТВ к онлайн-просмотру.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить