В Великобритании Starlink теперь стоит дешевле фиксированного интернета

Компания SpaceX ввела в Великобритании тарифный план на спутниковый интернет Starlink стоимостью 35 фунтов стерлингов в месяц, поэтому эта услуга стала дешевле традиционной фиксированной связи ведущих операторов страны. Об этом сообщил сотрудник SpaceX Дима Зенюк.

Новая цена спутникового сервиса создает существенную конкуренцию местным телекоммуникационным компаниям. В частности, британский оператор BT, который принадлежит к крупнейшим интернет-провайдерам страны, установил стоимость тарифа с аналогичными техническими характеристиками на уровне 40 фунтов стерлингов ежемесячно. Разница в цене достигает 5 фунтов стерлингов в пользу спутникового решения от SpaceX.

Ценовая политика Starlink в Великобритании показывает, что компания активно конкурирует с традиционными интернет-провайдерами на развитых рынках. Ранее спутниковый интернет считался более дорогой альтернативой фиксированной связи, но новый тариф меняет это устоявшееся представление.

Напомним, что ранее «Киевстар» сообщил о результатах тестирования услуги Starlink Direct to Cell в Украине. С начала тестирования в ноябре 2025 года сервисом воспользовались более 3 миллионов абонентов украинского оператора, а через спутниковую сеть отправили более 1,2 миллиона SMS-сообщений.