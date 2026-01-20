UARU

Телеканалы «Дом» и FREEДОМ стали доступны на новых международных OTT-платформах

Новости
ДП

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» заключило соглашения с тремя международными OTT-платформами. Благодаря этому телеканалы «Дом» и FREEДОМ существенно расширили охват аудитории. Об этом говорится в пресс-релизе ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины».

Первой платформой стала UVO Entertainment LLC, которая предлагает бесплатный доступ к телеконтенту в США и Канаде. Зрители Северной Америки теперь могут смотреть украинские каналы на различных устройствах — в частности, на телевизорах Android TV и Apple TV, смарт-телевизорах Samsung и LG, медиаплеерах Roku и Amazon Fire TV. Доступ также предоставляется через мобильные приложения для iOS и Android и в веб-браузерах. Платформа UVOtv работает по модели AVOD и объединяет каналы прямого эфира с международным контентом — все бесплатно.

Вторым партнером стал Tivizon — международный OTT-сервис, предлагающий бесплатное телевидение в формате прямого эфира. На этой платформе доступен канал FREEДОМ. Tivizon объединяет сотни телеканалов в одном интерфейсе и не требует регистрации или подписки. Пользователи могут смотреть трансляции после установки приложения на смарт-телевизоры Samsung, LG и Roku TV, а также на медиаустройства Android TV, Fire TV и Apple TV.

Третьей платформой стала TVTeka, которая более десяти лет предлагает доступ к прямым трансляциям по всему миру. Платформа работает по подписной модели и предлагает пользователям более ста телеканалов. Сервис позволяет смотреть одновременно на нескольких экранах, откладывать просмотр и использовать другие функции. Трансляции доступны на смарт-телевизорах, компьютерах, смартфонах, планшетах и ТВ-приставках.

Полный перечень платформ и карта покрытия доступны на официальных сайтах телеканалов «Дом» и FREEДОМ.

Ранее каналы FREEДОМ и «Дом» начали вещание в сети POST Group — крупнейшего телекоммуникационного оператора Люксембурга.

Редакция Mediasat
