Netflix купит Warner Bros. за наличные

Стриминговый гигант Netflix и медиакорпорация Warner Bros. Discovery (WBD) внесли изменения в окончательное соглашение о будущем приобретении Warner Bros. Отныне транзакция будет осуществляться за наличные, а не по предварительно согласованной схеме. Об этом говорится в пресс-релизе Netflix.

Новая структура соглашения упрощает процесс приобретения и обеспечивает большую определенность в отношении стоимости для владельцев ценных бумаг WBD. В то же время она ускоряет процедуру голосования для акционеров Warner Bros. Discovery.

Владельцы акций WBD получат $27,75 за каждую ценную бумагу. Эта сумма остается неизменной по сравнению с предыдущей структурой транзакции. Кроме того, акционеры смогут получить акции Discovery Global после отделения этой компании от Warner Bros. Discovery.

О пересмотре условий приобретения Warner Bros. стало известно в середине января 2026 года. Тогда Netflix начал обсуждение покупки студий и стриминговых активов WBD за наличный расчет. Аналитики отмечали, что Netflix имеет достаточные финансовые возможности для привлечения дополнительных заемных средств, сохраняя при этом стабильный кредитный рейтинг компании.