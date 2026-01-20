Французская компания nPerf, специализирующаяся на независимом тестировании качества интернет-соединений, обнародовала результаты исследования скорости мобильного интернета в Украине за 2025 год. Согласно отчету, абоненты «Киевстара» имели лучшее качество мобильного интернета в течение прошлого года.

Оператор победил по нескольким ключевым показателям одновременно. «Киевстар» показал самую высокую скорость загрузки — 40,85 Мбит/с, что существенно превышает результаты конкурентов. Для сравнения: у Vodafone этот показатель составил 32,82 Мбит/с, а у lifecell — 30,92 Мбит/с. По скорости выгрузки «Киевстар» также лидирует с результатом 14,45 Мбит/с против 13,95 Мбит/с у Vodafone и 9,23 Мбит/с у lifecell.

Отдельно стоит отметить задержку (latency) — показатель, критически важный для онлайн-игр и видеоконференций. «Киевстар» имеет самую низкую задержку — 40,77 миллисекунды, тогда как у lifecell этот параметр составил 42,86 миллисекунды, а у Vodafone — 44,80 миллисекунды. Меньшая задержка означает более быструю реакцию сети на запросы пользователя.

Комплексный показатель качества nPerf Score, учитывающий скорость, задержку и качество пользовательского опыта, также подтвердил лидерство «Киевстара». Оператор набрал 67 244 балла, опередив Vodafone с 63 281 баллом и lifecell с 60 834 баллами.

По качеству стриминга «Киевстар» разделил первенство с Vodafone, показав результат 75,59%. Это означает, что три четверти пользователей могут без помех просматривать видеоконтент в высоком качестве. В категории веб-просмотра три оператора показали практически одинаковые результаты в диапазоне 58–59%, что свидетельствует о равномерно высоком качестве базовых интернет-услуг.

Особенно впечатляет динамика развития «Киевстара» — оператор улучшил свои показатели на 13,3% по сравнению с предыдущим периодом. Это самый большой рост среди всех участников рынка. В то же время все три оператора улучшили показатели, что демонстрирует общий прогресс отрасли телекоммуникаций в Украине.

В сегменте 4G-сетей «Киевстар» также сохранил лидерские позиции. Скорость загрузки в сетях четвертого поколения достигла 43,43 Мбит/с, выгрузки — 15,37 Мбит/с, а задержка составила 40,20 миллисекунды. Общий балл для 4G-соединений составил 68 982 пункта.

Исследование nPerf основано на данных более 36 тысяч тестов, которые пользователи провели через мобильные приложения для Android и iOS в течение всего 2025 года. Методология предусматривает измерение реального опыта пользователей в различных условиях, в частности в часы пиковой нагрузки (с 18:00 до 23:00) и в обычное время. Статистическая точность составляет 1,5% для абсолютных значений и 1 процентный пункт для процентных показателей.

Результаты тестирования свидетельствуют о стабильном росте качества мобильной связи в Украине, несмотря на сложные условия. Пользователи получают доступ к более быстрым соединениям, что особенно важно для видеоконференций, стриминга и других сервисов, требующих высокой пропускной способности сети.

Стоит отметить, что в сфере фиксированного широкополосного интернета лидерство принадлежит другому оператору. По результатам исследования фиксированного интернета в 2025 году, Vodafone показал лучшую скорость стационарного интернета — 200,5 Мбит/с по сравнению со 109,0 Мбит/с у «Киевстара».