Мобильный оператор lifecell обнародует результаты исследования потребления телевизионного и видеоконтента среди пользователей медиасервиса lifecell TV и абонентов, которые им не пользуются.

В опросе приняли участие 989 респондентов: 733 пользователя lifecell TV и 256 абонентов, которые не пользуются сервисом не менее трех месяцев, независимо от наличия услуги в тарифе, и в то же время могут просматривать телеканалы и фильмы на других платформах. Исследование показало предпочтения потребителей по типам и жанрам контента, времени и регулярности просмотра, а также возрастные особенности аудитории. Онлайн-опрос проводился в ноябре 2025 года.

Телевидение

Среди пользователей lifecell TV подавляющее большинство — 93% — смотрят телеканалы. Для сравнения, среди абонентов, которые не пользуются сервисом, таких 66%.

Старшая аудитория (35+) обращается к телевидению чаще, чем младшая.

Не менее одного раза в неделю телеканалы просматривают 82% аудитории lifecell TV и 53% абонентов, которые не пользуются сервисом. Что касается интенсивности просмотра, 37% пользователей lifecell TV смотрят телевидение 4 часа в день и более, еще 53% — в среднем 2–3 часа в день. Среди абонентов, которые не пользуются сервисом, 29% просматривают телеканалы более 4 часов в день, а 53% — 2–3 часа.

Просмотр телеканалов через интернет на онлайн-платформах (а не кабельного или эфирного ТВ) стал основным способом потребления контента как для пользователей lifecell TV (60%), так и для тех, кто не пользуется сервисом (65%).

Среди жанров телеканалов аудитория lifecell TV чаще всего выбирает каналы с фильмами (80%), а также развлекательные (41%), исторические (38%), научно-познавательные (38%), общенациональные (35%), спортивные (34%), каналы о животных (33%), информационные и новостные (32%), телеканалы о тайнах и загадках (32%), а также музыкальные (29%). Каналы, посвященные военной тематике, выбирают 13% опрошенных. Респонденты могли выбирать несколько каналов одновременно.

Предпочтения по типам контента

Фильмы и сериалы остаются ключевым типом видеоконтента для обеих аудиторий: 93% пользователей lifecell TV и 92% тех, кто не пользуется сервисом, смотрят кино или сериалы. Регулярно (не реже одного раза в неделю) их просматривают 83% пользователей и 80% абонентов, которые не пользуются сервисом.

Наиболее активно это делают люди в возрасте 26–45 лет. Именно в возрастной группе 26–45 лет каждый четвертый респондент просматривает 7 и более фильмов в неделю. Также более высокую вовлеченность в просмотр фильмов и сериалов демонстрируют женщины.

Кроме того, прослеживается четкая возрастная зависимость в просмотре сериалов: чем моложе аудитория, тем больше серий в неделю она смотрит.

Среди самых популярных жанров фильмов и сериалов пользователи lifecell TV назвали детективы (62%), комедии (60%), научную фантастику (48%), приключения (47%), исторические ленты (42%), боевики (40%) и триллеры (38%).

lifecell TV в контексте исследования: аудитория и контент

Исследование охватывало пользователей медиасервиса lifecell TV — онлайн-телевидения и онлайн-кинотеатра, в рамках которого доступен контент от ведущих мировых студий, в частности Disney, Marvel Studios, Pixar, Paramount и 20th Century Fox.

Результаты опроса показали, что среди абонентов, которые в настоящее время не пользуются lifecell TV, 53% указали доступную цену как ключевой фактор для пробного использования сервиса. Для частичного преодоления этого барьера lifecell TV предлагает тестовый просмотр для новых пользователей — первые две недели за символическую плату. Сервис доступен как в составе тарифов lifecell, так и для отдельного подключения.